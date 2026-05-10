Política en Off: muestra los dientes el "oficialismo blue" de la UNCuyo y un aniversario insólito en General Alvear

Crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica tras una foto con intendentes del PJ y la CGT

Política en Off: luces y sombras de la peatonal, concejales que cobran como legisladores y...¿se lanza otro ministro de Cornejo?

Hace un año, en la Fiesta de la Ganadería de General Alvear , comenzó la debacle de un dirigente del radicalismo mendocino. Se trata de Miqueas Burgoa , quien era concejal de Guaymallén por entonces. A Miqueas lo agarraron manejando a la salida de un boliche, después de la tradicional paella de la UCR, en un control policial, y la alcoholemia le dio positivo, con lo que terminó detenido.

Hubo un gran escándalo , después muchos buscaron sin suerte que Miqueas renunciara a la banca en Guaymallén y al final el edil terminó su mandato. Pero a un año del comienzo de todo, Burgoa decidió volver a la fiesta de Alvear, para exorcizar sus padecimientos.

Sí, Miqueas volvió a General Alvear. Pero el sorprendente retorno no fue la única sorpresa. En estos días aparecieron en el predio de la fiesta unos folletos, presuntamente repartidos por el propio exconcejal, con un mensaje inclasificable. Los papelitos, firmados por Burgoa, decían: "Que mi error sirva para que vos no cometas el mismo" . Al final, aparece también la leyenda: "Si tomás no manejes" .

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¿Ironía, docencia o un increíble ejercicio de marketing político? Nos hemos quedado sin respuestas certeras para este episodio bizarro de la política mendocina.

Desventuras de Emir Félix en San Juan

Tal como contó este diario, esta semana viajó a San Juan el peronista mendocino Emir Félix. No hizo casi nada de ruido, suponemos que por la alta exposición de la gente de La Libertad Avanza en el evento. Y por viento Zonda que hizo suspender las actividades justo el miércoles...

Lo cierto es que el caudillo sureño tuvo al menos una conversación telefónica importante en medio de la discreta visita. La charlita la tuvo con el intendente de Pilar, Federico Achával, una figura del peronismo bonaerense que está en ascenso y que en la vecina provincia se diferenció y sacó chapa de peronista "prominero".

Emir Félix Emir Félix candidato a diputado nacional Marcelo Rolland / Los Andes

Achával es bastante conocido en el ámbito del "Peronismo Federal", una línea interna ajena a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof a la que Félix adhiere con perfil bajo, por si tiene que tomar distancia más adelante, suponemos.

El peronista al que sí vio Félix en San Juan es Cristian Andino, compañero de banca en la Cámara de Diputados e integrante de la comisión de Minería de la Cámara Baja, como el mendocino.

La juntada de una "supermayoría"

Con la nueva composición de la Legislatura ya en funciones, el oficialismo provincial empezó a exhibir uno de los activos que más celebró después de las elecciones de 2025: una mayoría lo suficientemente cómoda como para controlar el ritmo parlamentario sin sobresaltos.

La demostración no solo se vio en el reparto de autoridades y en el armado de las comisiones legislativas. También quedó expuesta esta semana en una reunión de interbloque de la Cámara de Diputados que dejó un dato político que en la oposición miraron con atención: el radicalismo logró sentar en la misma mesa a 34 diputados.

En los papeles, Cambia Mendoza tiene 24 legisladores propios. Pero el encuentro previo a la primera sesión con la nueva integración mostró una foto bastante más amplia. A los radicales y aliados habituales se sumaron los siete diputados de La Libertad Avanza y también las tres legisladoras del PRO alineadas con Gabriel Pradines y el sector “demarchista”: Stella Huczak, Cintia Gómez y Jimena Cogo.

Bloque La Libertad Avanza diputados

En la Casa de las Leyes aseguran que este tipo de reuniones de coordinación previa son habituales. Lo que no pasó desapercibido fue justamente el "tamaño de la mesa" y los nuevos socios.

La Cámara Baja cuenta actualmente con 47 miembros activos -y no 48- por la suspensión de Janina Ortiz, quien atraviesa un proceso judicial vinculado a su paso por la gestión de Daniel Orozco en Las Heras.

Con ese número, si se mantiene, supera el piso de los dos tercios (32 votos) que hace falta para sacar los proyectos más complejos.

A los 24 legisladores de Cambia Mendoza -que responden a distintos sectores internos de la Unión Cívica Radical- ya se sumaban habitualmente aliados como Sol Salinas, Gustavo Cairo y Mauro Giambastiani.

Pero ahora el esquema empezó a incorporar también a libertarios y parte del PRO, en una convivencia legislativa que, aunque todavía no tenga formato formal de interbloque ampliado, ya funciona en la práctica.

El "oficialismo blue" de la UNCuyo

Camino a las elecciones, en los pasillos de la UNCuyo ya empezó la clásica rosca de armado, pases de factura y alineamientos políticos. Y una de las listas que más comentarios genera es “Trayectoria y Renovación”, el espacio que encabezan Ismael Farrando y Jimena Estrella.

La particularidad del binomio es que ambos supieron formar parte del oficialismo universitario durante las gestiones de Daniel Pizzi, aunque tomaron distancia del Interclaustro después del triunfo de Esther Sánchez en 2022. Ahora, ya directamente parados en la vereda de enfrente, decidieron salir a disputar el rectorado.

En el radicalismo universitario daban por hecho que, una vez descartada la reelección de Sánchez, podía haber una reunificación del espacio. Sin embargo, cuando fueron a buscar a Ismael Farrando para acercar posiciones, la dura respuesta sorprendió a más de uno.

Según cuentan cerca de las negociaciones, el exsecretario de Relaciones Institucionales y Asuntos Legales avisó que iba a competir igual porque "tenía respaldo político desde Las Heras".

Lo Presti-jubilados-Las Heras

Y ahí aparece el nombre del intendente Francisco Lo Presti. En la UNCuyo aseguran que el jefe comunal, quien fue parte del gabinete de Farrando cuando fue decano de la Facultad de Derecho, juega fuerte detrás de esta fórmula.

Una muestra de esto fue cuando Jimena Estrella —exsecretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado— desembarcó recientemente en el municipio como secretaria de Desarrollo Económico.

En esa misma terminal política aparece además Julio Daher, actual director de Turismo del municipio lasherino y viejo conocido de la UNCuyo. Durante la primera gestión de Pizzi estuvo al frente de Extensión Universitaria, aunque terminó dejando el cargo en medio de algunos cuestionamientos.

Otro nombre que también reapareció en el armado es el de Alejandro Gennari. El exsecretario de Relaciones Internacionales de la UNCuyo hoy integra la estructura del Departamento General de Irrigación, pero en el campus aseguran que tuvo participación activa en el diseño político de la lista.

Por eso, entre cafés y charlas de pasillo, a “Trayectoria y Renovación” ya le colgaron un apodo poco amable: “la lista de los rezagados de Pizzi”. O por qué no, el de "oficialismo blue".

Un político influencer y su récord de reels

Esta semana la Legislatura provincial tuvo sus primeras sesiones con los nuevos senadores y diputados. Hubo nombramiento de autoridades en ambas cámaras y más allá de las formalidades, el regreso de algunas figuras empieza a notarse en el día a día y en la “calle online” también.

Es el caso de Néstor Majul, exfuncionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, que en la apertura de la asamblea legislativa prometió a la prensa que enviará un proyecto para eliminar las elecciones legislativas cada cuatro años. Es decir, nada menos que una reforma de la Constitución provincial.

Pero el legislador, que tuvo su propio programa de streaming denominado “Gordivinos” durante el 2025, ahora aprovecha su nuevo cargo y su experiencia mediática para lanzar una batería de clips que expliquen medidas del gobierno provincial.

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En su primera semana ya publicó reels (dicen que tiene un promedio de uno o dos por día) sobre la incorporación de cámaras de reconocimiento facial del Ministerio de Seguridad, presentó las motoambulancias de Salud y hasta lanzó un inesperado instructivo exprés para maniobras de RCP. El alto perfil se condice con sus actividades: esta semana fue uno de los pocos dirigentes cornejistas que viajaron hasta San Juan para acompañar a Cornejo en la Expo minera, donde llegaron cámaras de todo el país a buscar a Karina Milei.