Alto dirigente del peronismo mendocino pasó por San Juan en medio de la feria minera

Aunque no quedó ningún registro, el presidente del peronismo mendocino, Emir Félix , pasó esta semana por San Juan , que fue sede de la Expo San Juan Minera , donde los principales protagonistas fueron de la contra: la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el gobernador Alfredo Cornejo , entre otros mandatarios aliados a La Libertad Avanza .

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La visita de Félix fue en buena medida fallida, porque aterrizó en la vecina provincia el miércoles, día en que las actividades en el predio de la feria minera se suspendieron por el viento Zonda . El diputado nacional del PJ aclaró, de todos modos, que se trataba apenas de una visita exploratoria , para tener información de las inversiones mineras en la vecina provincia.

Félix es un peronista mendocino que está a favor de la minería , pero critica con dureza al gobernador Cornejo por la estrategia para impulsarla y por su alineamiento con Javier Milei . "Cornejo hace una sobreexposición del tema minero, pero hace falta hacer algo por el resto de la industria , que ha sido desmantelada", declaró con dureza cuando fue consultado por Los Andes respecto de los hechos de esta semana.

Y agregó para reforzar su discurso opositor: "El gobernador ha perdido la brújula, Mendoza va explotar, pero él nos dice que estamos en el camino correcto".

Lo cierto es que la principal crítica de Félix es por los tiempos que demoraría la minería en generar efectos positivos en la provincia y en este sentido destaca que en San Juan ha tenido impacto porque la viene desarrollando hace muchos años.

Por lo demás, el sanrafaelino sigue muy de cerca la actividad en la diaria: es uno de los mendocinos que integra la comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación.

El peronismo federal, presente en la expo minera

Políticamente hay algunos lazos más todavía entre Félix y la minería. El mendocino forma parte de un grupo de legisladores y dirigentes que a nivel nacional intentan ocupar un lugar en la interna del peronismo entre Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, para convertirse en una tercera opción. En esa opción peronista, varios están a favor de la actividad.

El exintendente se resiste a denominarlo como un sector político hecho y derecho a nivel nacional. "Lo hemos armado para que en el Congreso no se hable solamente de los proyectos de Buenos Aires y para meter la agenda del interior", repite.

Con mayor o menor estatus, el jefe del justicialismo mendocino forma parte del peronismo federal. En este sentido, el denominado "peronismo federal" realizó un encuentro político en Parque Norte el 1 de mayo pasado, en el que estuvieron alrededor de 4.000 dirigentes de todo el país. El mendocino lo promovió en sus redes para marcar presencia.

El evento, que estuvo a cargo de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, entre otros, tuvo también entre sus organizadores a dos intendentes bonaerenses que luego participaron activamente de la exposición minera de San Juan: Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achával (Pilar).

Félix no podía viajar al encuentro de Parque Norte porque coincidía con el discurso del gobernador Alfredo Cornejo ante la asamblea legislativa en Mendoza, pero mandó un video para demostrar su comunión con el encuentro político, además de que realizó posteos en las redes sociales.

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A diferencia de Félix, en San Juan, los jefes comunales bonaerenses pudieron recorrer stands de la expo minera y dejaron claro que respaldan la actividad, la cual buscan conectar con las industrias bonaerenses.

En charla con Diario de Cuyo, el intendente Achával afirmó que el proyecto político que impulsa "debe ser federal y productivo".

Además, para el intendente de Pilar, la minería ya ocupa un lugar protagónico en el debate nacional. “Hoy los ojos de la Argentina están puestos sobre Vaca Muerta y también sobre la minería”, dijo en San Juan, al justificar su presencia en la provincia vecina.

Félix, en cambio, sólo le tiró dardos al gobernador radical y marcó que la minería no es para nada una solución inmediata para Mendoza. "No alcanzará para bajar la desocupación, que sólo es del 2.6 en San Juan", comparó.