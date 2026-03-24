Emir Félix gana exposición en un grupo de diputados del peronismo que enfrenta a La Cámpora

El diputado de Mendoza Emir Félix ha comenzado a gravitar en un sector del PJ que confronta en el Congreso nacional con La Cámpora y el peronismo bonaerense y que intenta darle peso a "la postura del interior del país" en los debates parlamentarios.

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En Buenos Aires ya le han puesto el ojo a este grupo, denominado " Alternativa Nacional" , que tiene en sus filas algunos nombres famosos, y el propio Félix está apareciendo en los comentarios de periodistas como Carlos Pagni.

El conductor del programa Odisea Argentina mencionó este lunes a Félix como "uno de los diputados nacionales que pueden ser candidatos a gobernador en su provincia" y en materia electoral sostuvo también que para Alternativa Nacional, la candidatura presidencial de Axel Kicillof es "una posibilidad entre muchas".

Consultado por este diario, Félix desinfló un poco el globo electoral y puso en valor a otras opciones del peronismo mendocino para la gobernación en 2027, como los intendentes Flor Destéfanis y Matías Stevanato . Pero reconoció a la vez que en su trabajo como diputado nacional, en efecto articula con un sector interno que busca que "a nivel parlamentario el peronismo no se quede en la política de Buenos Aires" .

"Nadie está haciendo política territorial" , aclaró de todos modos Félix, en referencia al comentario de Pagni, que hablaba de cierta revitalización de las opciones opositoras ante los problemas del gobierno de Javier Milei .

En el grupo que conforma el sanrafaelino militan también figuras nacionales como Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz, además de varios diputados del interior con la intención de pegar el salto a la gobernación, entre quienes están Guillermo Michel (Entre Ríos), Ernesto Ali (San Luis), Gabriela Pedrali (La Rioja), Pablo Yedlin (Tucumán), Cristian Andino (San Juan) y Guillermo Snopek (Jujuy).

Peronismo: tres bancas y tres sectores

El peronismo de Mendoza tiene actualmente tres representantes en el Congreso nacional. Además de Félix, en la Cámara de Diputados está Martín Aveiro, quien es cercano a Kicillof pero mantiene perfil bajo y no se pelea con nadie. La tercera representante del PJ tiene banca en el Senado nacional y es la jefa de La Cámpora en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.

Félix y Fernández Sagasti están totalmente enfrentados. Tanto que en las elecciones municipales del 22 de febrero pasado La Cámpora le puso una lista de candidatos a concejales y convencionales constituyentes al oficialismo departamental que encarnan Emir y su hermano Omar Félix, intendente de San Rafael. En ningún otro departamento de los que están gobernados por el PJ hubo una lista camporista.

Como represalia, dirigentes del grupo de los intendentes del PJ que responden al presidente partidario Emir Félix presentaron una denuncia contra los integrantes de las listas de La Cámpora que enfrentaron al justicialismo orgánico en las urnas. La denuncia que pide la desafiliación de los candidatos rebeldes todavía no se define en el Tribunal de Disciplina del PJ mendocino.

En tanto, la pelea de Félix y otros justicialistas con La Cámpora van ganando volumen en el Congreso. "El bloque no es el mismo y no está manejado por una sola cabeza. Es un bloque que tiene que discutir y que no está manejado por La Cámpora", explicó Félix.

Félix profundizó la idea al sostener que "hay diputados que respondemos al interior y las cosas están cambiando. Antes te llevaban puesto los de provincia de Buenos Aires que son bravísimos. Pero es convivencia parlamentaria, no es armado político".

"No estamos buscando un Presidente del interior, queremos que el PJ nacional no hable solo de Buenos Aires", agregó.

Divisiones del peronismo en la votación de leyes

Las divisiones en las votaciones del bloque peronista de diputados, que tiene 93 integrantes y varias tribus, se notaron con claridad en al menos dos leyes: la reforma del Código penal para bajar la edad de imputabilidad de menores a los 14 años y el acuerdo entre el Mercosur y La Unión Europea.

"Desde el interior salimos a bancar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, fue la ley más emblemática", indicó Félix, y mencionó el impulso que le dieron a este proyecto del oficialismo nacional diputados de San Juan, Chubut y Río Negro.

Lo cierto es que el peronismo en su totalidad se quebró frente al de Javier Milei, que fue acompañado por 47 de los 93 integrantes del bloque justicialista en la Cámara Baja.

Milei obtuvo más de 200 votos a favor en la Cámara de Diputados y su victoria se amplió en el Senado, donde sólo tres legisladores del kirchnerismo votaron en contra del convenio bilateral. Se trata de los kirchneristas Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cristina López.

De todos modos, ninguno de los tres peronistas mendocinos, a pesar de sus diferencias, mostraron la grieta respecto de la ley que ratifica el acuerdo con la Unión Europea para reducir o quitar aranceles a productos del Mercosur: Fernández Sagasti, Félix y Aveiro votaron a favor.