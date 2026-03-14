Caso $LIBRA: los hermanos Milei mantuvieron más de 20 llamadas con Novelli antes y después del colapso del criptoactivo

El análisis de los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli , el lobista argentino vinculado al proyecto de la criptomoneda $LIBRA , reveló que se comunicó con el el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei más de 20 veces en las horas previas y posteriores al lanzamiento. Además, mantuvo al menos 14 llamadas con el asesor Santiago Caputo .

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Los registros, analizados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) y en manos del fiscal Eduardo Taiano, muestran el nivel de acceso y habitualidad en las comunicaciones que tenían, lo cual contradice la explicación que dio el Ejecutivo cuando explotó la bomba.

Según el análisis al que tuvo acceso La Nación, el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento del criptoactivo, Milei y Novelli intercambiaron siete llamadas que sumaron 13 minutos y 10 segundos de conversación .

La primera comunicación relevante se registró a las 18:02 , cuando faltaban 36 minutos para que $LIBRA comenzara a circular. El presidente atendió la llamada.

Luego se sucedieron nuevas comunicaciones a las 18:44, 18:54 y 18:56 , seguidas por otros contactos a las 18:58 y 19:03 , apenas minutos después de que Milei publicara en su cuenta de la red social X el mensaje que incluía el “contrato” o código necesario para comprar el criptoactivo .

El contexto del escándalo

El registro de llamadas está en poder del fiscal Eduardo Taiano desde enero, en el marco de la investigación judicial sobre el caso. Los datos surgen del análisis de dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, entre ellos los pertenecientes a Novelli y otros implicados.

En ese momento, el lobista se encontraba en Texas junto al creador del criptoactivo, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

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Según reconstrucciones periodísticas previas, Novelli había mantenido reuniones con Milei tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, donde se habría discutido incluso la posibilidad de “monetizar” la imagen presidencial.

Tras la publicación del mensaje presidencial en X, el ecosistema cripto reaccionó con sorpresa. Incluso muchos sospecharon que la cuenta de Milei había sido hackeada. Sin embargo, la agencia Bloomberg Línea informó cerca de las 19:40 que había contactado al mandatario, quien confirmó que el mensaje era auténtico.

llamada entre milei y novelli El segundo registro de llamada telefónica entre Milei y Novelli. La Nación

Minutos después, operadores vinculados al proyecto comenzaron a retirar grandes sumas del fondo de liquidez del activo digital, en una maniobra conocida en el mundo cripto como “rug pull”. Según estimaciones del mercado, para la medianoche el drenaje de fondos ya superaba los 100 millones de dólares.

Las llamadas durante la crisis

En medio del creciente malestar de los inversores, Milei volvió a comunicarse con Novelli en al menos dos ocasiones más, a las 22:00 y 22:24, mientras se encontraba en la Quinta de Olivos, según informó la Casa Militar a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Durante esas horas también se registraron al menos siete comunicaciones entre Novelli y Karina Milei, quien se encontraba en Olivos junto al entonces vocero presidencial Manuel Adorni. Las llamadas de la secretaria general se registraron a las 19:17 del viernes 14, luego durante la madrugada del sábado 15 y en distintos horarios de ese día y del domingo 16.

llamada karina milei y novelli Una de de las 7 conversaciones que mantuvieron Novelli y Karina Milei entre el 14 y el 15 de febrero. La Nación

Al mismo tiempo, el lobista y Santiago Caputo se comunicaron 14 veces. La primera llamada fue el viernes del lanzamiento a las 23:37 y se extendieron durante ese fin de semana.

Llamada entre Caputo y Novelli El primer registro de llamada entre Caputo y Novelli. La Nación

La explicación de Milei

Tres días después del colapso del criptoactivo, Milei se refirió al episodio en una entrevista con el periodista Jony Viale. En esa oportunidad aseguró que había actuado de buena fe y que difundió el proyecto luego de que se hiciera público. “Cuando se hace pública esta situación de que aparece el proyecto de $LIBRA, bueno, ¿qué hago? Le doy difusión”, sostuvo el mandatario.