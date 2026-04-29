Diputados: un legislador libertario fue captado dormido en plena sesión

Sergio Figliuolo fue captado dormido durante la exposición de Manuel Adorni en Diputados.

Una escena llamativa se registró en la Cámara de Diputados durante la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando el legislador de La Libertad Avanza (LLA) Sergio Figliuolo fue captado dormido en plena sesión.

El episodio ocurrió en medio de una jornada de alta tensión política, atravesada por cruces, gritos y cuestionamientos de la oposición mientras el funcionario brindaba su informe de gestión.

Sergio "Tronco" Figliuolo, el streamer militante y candidato de Javier Milei Sergio “Tronco” Figliuolo.

Un momento que generó repercusión Las imágenes del diputado, conocido como “Tronco”, se viralizaron rápidamente y generaron críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su actitud durante un debate considerado clave en el Congreso. El hecho tomó mayor relevancia por el contexto en el que se produjo, con un recinto cargado de discusiones y expectativas por la exposición del jefe de Gabinete.

La situación también reavivó la discusión sobre los ingresos de los legisladores nacionales. Según datos actualizados, un diputado percibe más de $8 millones brutos mensuales, cifra que volvió a ponerse en el centro del debate público tras el episodio.