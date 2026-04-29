29 de abril de 2026 - 23:12

Diputados: un legislador libertario fue captado dormido en plena sesión

Sergio Figliuolo fue captado dormido durante la exposición de Manuel Adorni en Diputados.

&nbsp;Sergio Tronco Figliuolo.

 Sergio "Tronco" Figliuolo.

Foto:

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Los Andes | Redacción Política
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El episodio ocurrió en medio de una jornada de alta tensión política, atravesada por cruces, gritos y cuestionamientos de la oposición mientras el funcionario brindaba su informe de gestión.

Sergio "Tronco" Figliuolo, el streamer militante y candidato de Javier Milei
Sergio &ldquo;Tronco&rdquo; Figliuolo.

Sergio “Tronco” Figliuolo.

Un momento que generó repercusión

Las imágenes del diputado, conocido como “Tronco”, se viralizaron rápidamente y generaron críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su actitud durante un debate considerado clave en el Congreso. El hecho tomó mayor relevancia por el contexto en el que se produjo, con un recinto cargado de discusiones y expectativas por la exposición del jefe de Gabinete.

La situación también reavivó la discusión sobre los ingresos de los legisladores nacionales. Según datos actualizados, un diputado percibe más de $8 millones brutos mensuales, cifra que volvió a ponerse en el centro del debate público tras el episodio.

El caso de Figliuolo se suma así a otras controversias que ponen bajo la lupa el desempeño de los representantes y el funcionamiento del Congreso en momentos de alta exposición política.

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