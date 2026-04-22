Diputados aprobó la enmienda que consagra la autonomía municipal: los cambios que aceptó el oficialismo

La Cámara de Diputados el dio sanción inicial al proyecto de enmienda de la Constitución Provincial que consagra la autonomía municipal, con cambios propuestos por la oposición.

La Cámara de Diputados de Mendoza en sesión.

La Cámara de Diputados de Mendoza le dio sanción inicial al proyecto de enmienda de la Constitución provincial que consagra la autonomía municipal. El oficialismo sumó dos modificaciones propuestas por parte de la oposición y aprobó el proyecto por amplia mayoría. Ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.

La votación fue de 34 votos a favor, 6 negativos por parte del PJ y una abstención del diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde). Hubo cuatro ausentes y tres fueron del peronismo: Juan Pablo Gulino, Valentina Morán y Natalia Vicencio. A ellos se sumó Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos).

El bloque Pro propuso que se modificara el polémico párrafo que establecía una ratificación legislativa de las cartas orgánicas municipales y de esa manera, Cambia Mendoza logró el apoyo de sus cuatro legisladoras.

Además, el oficialismo aceptó una modificación impulsada por Jorge Difonso y Rolando Scanio para sumar la "formación de regiones entre municipios" al texto final.