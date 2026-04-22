Autonomía Municipal: Diputados comienza el debate en el recinto y así está el "poroteo" de votos

La Cámara de Diputados tratará este miércoles el proyecto de enmienda que envió el gobierno de Alfredo Cornejo para reformar el artículo 197 de la Constitución provincial, con el objetivo de avanzar en las autonomías municipales . Para lograr la media sanción, el oficialismo necesita el apoyo de dos tercios de los legisladores presentes.

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Este martes, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales dio despacho a dos proyectos de enmienda . El primero es el impulsado por el Poder Ejecutivo, mientras que el segundo —de minoría— corresponde a una iniciativa presentada por el diputado de La Unión Mendocina, Jorge Difonso .

Para obtener la media sanción, ambas propuestas deben alcanzar los 32 votos . La sesión está prevista que comience cerca de las 12.

Actualmente, el oficialismo cuenta con 22 diputados propios, número que asciende a 29 con el respaldo de sus aliados de los bloques Unión PRO y PRO Libertad . A ellos se suman Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza), Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Mauricio Torres (Hacer por Mendoza).

En este escenario, Cambia Mendoza se encuentra a solo tres votos de alcanzar los dos tercios necesarios. Con este panorama, todas las miradas están puestas en los distintos sectores de la oposición. Tanto los bloques del peronismo como del PRO se reunirán por separado a partir de las 9:30 para definir la postura que adoptarán al momento de la votación.

Andrés Lombardi-Diputados.jfif El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Archivo Prensa Diputados

En el oficialismo se muestran confiados en que los legisladores del PRO acompañarán la iniciativa, en el marco de la alianza electoral sellada para las elecciones municipales de febrero en Luján de Cuyo. Además, en Cambia Mendoza aseguran que Eduardo Civit Evans, del monobloque Jubilados Auténticos, también dará su respaldo.

Por su parte, el peronismo se mantiene hermético y tomará una decisión luego de la reunión prevista para cerca de las 10. No obstante, el presidente del bloque, Germán Gómez, y la diputada del Frente Renovador Línea Nacional, Gabriela Lizana, acompañaron en comisión la propuesta de Difonso.

En tanto, el dirigente sancarlino cuenta con el aval de su coterráneo Rolando Scanio. También podría sumarse Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde.

Qué propone cada proyecto

La enmienda promovida por el Ejecutivo establece, entre otros puntos, que —sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177, 198 y la Sección Quinta, Capítulo V de la Constitución— los municipios podrán dictar sus respectivas cartas orgánicas, sin apartarse de los principios, competencias y limitaciones fijados en el artículo 199.

Asimismo, dispone que en aquellos municipios que no dicten su propia carta orgánica continuará vigente la Ley Orgánica de Municipalidades.

La carta orgánica será sancionada mediante una convención convocada a tal fin, debiendo observarse para su declaración de necesidad, convocatoria, elección de convencionales y aprobación los mismos requisitos, mayorías y procedimientos establecidos por la Constitución para su reforma.

En el ejercicio de su autonomía, los municipios podrán organizar sus instituciones, competencias y procedimientos en materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales.

En materia económico-financiera, se establece que las municipalidades contarán con las rentas previstas por la Constitución y la ley de coparticipación provincial, y podrán crear, modificar y percibir tasas retributivas por servicios públicos, contribuciones por mejoras y derechos o cánones por el uso del dominio público, el ejercicio del poder de policía y la emisión de actos administrativos o licencias. No podrán, en cambio, cobrar impuestos de ningún tipo.

El texto también explicita que la Provincia garantizará la participación de los municipios en el régimen de coparticipación conforme a la legislación vigente.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo sostiene la necesidad de adecuar la normativa provincial al mandato de la Constitución Nacional de 1994. “No estamos debatiendo una simple modificación de forma, sino la adecuación del derecho público mendocino a las exigencias de la Constitución Nacional”, señala el documento.

Además, plantea que la autonomía debe ser instituida mediante una reforma constitucional para precisar su alcance y garantizar un criterio uniforme en toda la provincia. De lo contrario, advierte, podrían generarse múltiples interpretaciones y “una anarquía de autonomías”.

Otro de los puntos centrales es la habilitación para que los municipios dicten sus propias cartas orgánicas, considerada como la máxima expresión de la autonomía institucional, ya que se trata de la norma fundamental que rige la vida del municipio.

Despacho de minoría

La propuesta de Jorge Difonso (La Unión Mendocina) fue acompañada en comisión por Germán Gómez (PJ) y Gabriela Lizana (Frente Renovador Línea Nacional). El proyecto también plantea la reforma del artículo 197, pero introduce una reorganización territorial en cinco regiones.

En la misma línea establece que la administración de los intereses y servicios locales estará a cargo de una municipalidad compuesta por un Departamento Ejecutivo (intendente) y un Departamento Deliberativo de seis miembros, elegidos en forma directa por el pueblo y renovados por mitades cada dos años.

El diputado provincial Jorge Difonso El diputado provincial de La Unión Mendocina, Jorge Difonso.

Las regiones propuestas son: Unicipio (Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras); Este (Rivadavia, Junín y San Martín); Secano (Santa Rosa, La Paz y Lavalle); Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos); y Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear).

En la fundamentación, se señala que cada región estaría gestionada por un cuerpo deliberativo denominado Comité de la Región, integrado por seis delegados que reemplazarían a los actuales concejales.

Desde La Unión Mendocina sostienen que su iniciativa implica “una verdadera reforma constitucional” y aseguran que permitiría un ahorro de aproximadamente 15.000 millones de pesos anuales para la provincia.