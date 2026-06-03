Arrancó el tratamiento del Súper RIGI en Diputados: cuáles son los sectores que el Gobierno busca potenciar

La Cámara de Diputados inició el tratamiento en comisiones del proyecto de ley que crea el denominado Súper RIGI . Se trata de un nuevo régimen de incentivos destinado a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales considerados estratégicos para el desarrollo económico del país.

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La propuesta del Gobierno nacional busca complementar y ampliar el alcance del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . En ese sentido, busca incorporar actividades vinculadas a tecnologías emergentes, energías renovables, inteligencia artificial y otros desarrollos de alto valor agregado.

Durante la exposición ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, el coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González , sostuvo que el proyecto apunta a atraer iniciativas que actualmente no se encuentran radicadas en Argentina.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch

Según explicó, el propósito es posicionar al país como una alternativa competitiva para proyectos globales que hoy evalúan instalarse en distintos mercados internacionales. El funcionario remarcó que el esquema tendrá un alcance más restringido que el RIGI original y que excluirá expresamente actividades vinculadas a recursos naturales e infraestructura.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, y el Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González.

Entre los cambios más relevantes, el proyecto establece un plazo de adhesión más extenso que el régimen actual. Mientras el RIGI contempla una duración inicial de dos años con posibilidad de prórroga, el Súper RIGI prevé cinco años más una extensión adicional.

Además, el umbral mínimo de inversión será considerablemente más elevado: las empresas deberán comprometer desembolsos por al menos US$1.000 millones, frente a los US$200 millones exigidos por el régimen vigente. Otra diferencia es que no podrán ingresar proyectos ya existentes que busquen ampliarse, una posibilidad que sí contempla el RIGI actualmente en funcionamiento.

Proyecto Super RIGI: sectores alcanzados y beneficios previstos

La iniciativa apunta especialmente a industrias vinculadas con la innovación tecnológica y la industrialización avanzada.

Entre los sectores incluidos figuran la producción de baterías, vehículos eléctricos, hidrógeno verde, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores, inteligencia artificial, reactores nucleares de pequeña y mediana escala y procesos industriales asociados a minerales estratégicos como el litio y el uranio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NYGBertie/status/2062288255081500814&partner=&hide_thread=false Informativa de SuperRIGI.

Las inversiones es lo único que mejora los salarios reales, pero además de que sea una oportunidad de negocio, requiere que la "alta política" abandone sus hábitos expropiatorios y chupasangres. — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) June 3, 2026

El Gobierno considera que estas actividades podrían generar una mayor integración productiva y un impacto más significativo en la creación de empleo. Además, el proyecto contempla una serie de incentivos destinados a mejorar la competitividad de las inversiones de gran escala.

Entre ellos se destacan:

Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%.

Amortización acelerada de inversiones.

Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA.

Tasa única del 10% para contribuciones patronales.

Asimismo, prevé estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación y una mayor disponibilidad de divisas generadas por exportaciones.

Defensa oficial y críticas opositoras

Durante el debate, González defendió los resultados obtenidos por el RIGI vigente y afirmó que el régimen ya logró captar decenas de proyectos en distintos sectores productivos. Según indicó, las iniciativas incorporadas hasta el momento representan inversiones proyectadas por miles de millones de dólares y una importante generación de empleo directo e indirecto.

Bertie Benegas Lynch y Daniel González El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, y el Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González. X / @DiputadosAR

Por su parte, el diputado Martín Lousteau cuestionó algunos aspectos de la propuesta y consideró que el esquema favorece a determinados sectores económicos. El legislador sostuvo que parte de las inversiones anunciadas ya estaban previstas antes de la creación del RIGI y planteó reparos sobre los incentivos especiales contemplados por el nuevo régimen.

En ese marco, el debate continuará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa que considera clave para atraer proyectos de gran escala y potenciar nuevas industrias en Argentina. La transmisión completa de este miércoles, sobre el debate del Súper RIGI, se encuentra en el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados.