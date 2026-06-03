Caputo cruzó a Quintela y lo acusó de actuar como un "matón de barrio".

El ministro de Economía, Luis Caputo , protagonizó este miércoles un fuerte cruce con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , a quien acusó de comportarse como un " matón de barrio " y responsabilizó por la situación económica de la provincia .

Caputo anticipó cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, habló de la deuda y adelantó el IPC de mayo

La polémica se desató luego de que Quintela advirtiera que, si el peronismo vuelve al poder, investigará la gestión del actual Gobierno nacional y particularmente la actuación de Caputo al frente del Palacio de Hacienda .

"(Desde el peronismo) lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado", había afirmado el mandatario provincial.

La respuesta del ministro no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Caputo recordó cuestionamientos que recibió durante gobiernos anteriores y acusó al peronismo de utilizar el aparato estatal para perseguir adversarios políticos.

" Ya estuvieron y lo hicieron gobernador , porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2062190813677752665&partner=&hide_thread=false Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente. Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa,… https://t.co/wlrdHOt0RU — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 3, 2026

Además, redobló las críticas contra la gestión provincial y apuntó directamente contra Quintela por la situación económica de La Rioja. "Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre", sostuvo el ministro.

En ese sentido, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas impulsadas por el Gobierno nacional para atraer capitales, y cuestionó la decisión de La Rioja de no adherir al esquema. "Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios", aseguró.

Horas antes, Quintela había cuestionado las declaraciones de Caputo sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sostuvo que el ministro desconoce la realidad que atraviesan las provincias. "No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos, no tiene una visión integral", afirmó.

El mandatario riojano también sostuvo que la situación económica en el interior es crítica y acusó al Gobierno nacional de favorecer a sectores concentrados de la economía.

"Las cosas en las provincias están pésimamente mal, y la riqueza del país la producen las provincias. Estos que están acá la malgastan, porque ellos nunca trabajaron", expresó.

Asimismo, reiteró su rechazo al RIGI, al considerar que el régimen implica una cesión de recursos estratégicos del país. "El RIGI es una entrega total de nuestra riqueza. Y el Súper RIGI más todavía", concluyó.

Qué dijo Caputo sobre Kicillof

Ayer, durante el Cambras Business Day, evento que organiza la cámara empresarial brasileña en la Argentina, el jefe del palacio de Hacienda dijo: "Puede haber un shock externo, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Vieron 'El Eternauta'? La mayoría tiene claro que lo viejo no funciona. Ese temor de volver al pasado sáquenselo".

Embed CAPUTO: "Puede haber una guerra mundial, el petróleo se puede ir a US$ 400 o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida: lo viejo no funciona" pic.twitter.com/Afm5qdWnPx — El Economista (@ElEconomista_) June 2, 2026

Además, vaticinó que Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza en primera vuelta”. “No lo digo con soberbia, sino que es efectivamente lo que pienso”, aumentó la apuesta.