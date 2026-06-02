Luis Caputo: "Aunque haya una invasión extraterrestre, Axel Kicillof nunca va a ser presidente"

El ministro de Economía, Luis Caputo , reivindicó este martes los resultados de la gestión del gobierno de Javier Milei, al enfatizar que van "bien" porque “lo peor ya pasó”, y lanzó un pronóstico de cara a las elecciones de 2027: "(Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina".

Javier Milei y Luis Caputo se contradijeron por las cifras de pobreza durante un foro económico

Luis Caputo confirmó la renuncia de un funcionario clave de su ministerio

Durante el Cambras Business Day, evento que organiza la cámara empresarial brasileña en la Argentina, el jefe del palacio de Hacienda dijo: "Puede haber un shock externo, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Vieron 'El Eternauta'? La mayoría tiene claro que lo viejo no funciona. Ese temor de volver al pasado sáquenselo ".

Luis Caputo vaticinó que Javier Milei será reelecto en 2027, ganando "por paliza" en primera vuelta.

Además, vaticinó que Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza en primera vuelta”. “No lo digo con soberbia, sino que es efectivamente lo que pienso” , aumentó la apuesta.

CAPUTO: "Puede haber una guerra mundial, el petróleo se puede ir a US$ 400 o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida: lo viejo no funciona" pic.twitter.com/Afm5qdWnPx

Los datos económicos que resaltó Caputo

El ministro de Economía enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempo atrás y anticipó que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicará entre USD 17.000 y USD 24.000 millones.

“Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, dijo el funcionario.

A su vez, añadió: “El nivel de actividad está en un récord y cuando miramos el indicador tendencia ciclo vemos que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos”.

“¿Esto no quiere decir que estamos bien, no? Quiere decir que vamos bien”, insistió.

En este contexto, Caputo subió un nuevo escalón: “Y si tenemos en cuanta de dónde venimos, ¡estamos muy bien!”. Con este escenario insistió: “Lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba”.

“Se logró desactivar la bomba sin recurrir a desastres a los que se recurrieron en el pasado, defaults, confiscación de depósitos, pesificación asimétrica o corralito. Son heridas que hoy todavía están sanando”, explicó.

Caputo afirmó que “este modelo se basa en inversión, competencia y exportaciones, sustentado por un orden macroeconómico”. En ese sentido, dijo: “Stockearse no funciona en este modelo, ni tampoco comprar dólares en el paralelo. Eso no funciona. Tampoco funciona tener márgenes exorbitantes”.

En ese sentido, Caputo subrayó: “Los salarios medidos por el SIPA está un 2,9% arriba y ya hay muchas industrias en la que hay precios más razonables, como por ejemplo textil o calzado”.

Admitió que la energía contribuyó a este resultado y destacó que para el 2030 el saldo comercial de la balanza energética será de US$60.000 millones” y aclaró que “es una proyección subestimada”.

“Nos van a salir los dólares las orejas porque esto se va a extender a otros rubros”, insistió. Caputo corrigió su última frase y sostuvo que “la economía va a llevarse puesto cualquier intento de desestabilización”.