Luis Caputo confirmó la renuncia de un funcionario clave de su ministerio

El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton , presentó su renuncia al cargo y será reemplazado por Juan Ignacio Stampalija , quien asumirá funciones a partir de este lunes.

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La salida del funcionario fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo , a través de una publicación en redes sociales, donde explicó que la decisión había sido comunicada con anticipación y respondió a motivos personales.

Según detalló el titular del Palacio de Hacienda, García Hamilton le informó hace más de un mes que debía dejar el cargo por cuestiones personales . A través de su mensaje, Caputo agradeció el trabajo desarrollado por el funcionario durante su gestión y destacó tanto su desempeño profesional como su compromiso al frente de la Secretaría Legal y Administrativa.

Además, valoró el proceso de transición previo a la salida formal del cargo, señalando que permitió organizar el reemplazo sin alterar el funcionamiento del área.

Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del… pic.twitter.com/4EBFgSmo6K

Quién será el nuevo secretario

El reemplazante elegido es Juan Ignacio Stampalija, quien hasta ahora se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación. Tras anunciar su designación, Caputo le dio la bienvenida públicamente y expresó su confianza en la gestión que desarrollará al frente de la dependencia.

Stampalija es abogado graduado en la Universidad Austral y cuenta con estudios de posgrado realizados en universidades del exterior. Entre sus antecedentes recientes figura su participación en la supervisión de la estrategia judicial argentina vinculada al juicio por la expropiación de YPF, uno de los litigios internacionales más relevantes para el Estado nacional en los últimos años.

Con su llegada a la Secretaría Legal y Administrativa, el Ministerio de Economía concreta un relevo en una de las áreas encargadas de los aspectos jurídicos y administrativos de la cartera.