31 de mayo de 2026 - 21:31

Luis Caputo confirmó la renuncia de un funcionario clave de su ministerio

El funcionario saliente había comunicado su decisión semanas atrás. Su reemplazante se desempeñaba hasta ahora como subprocurador del Tesoro de la Nación.

Renunció el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton.

Renunció el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton.

Foto:

Salta Mining
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, presentó su renuncia al cargo y será reemplazado por Juan Ignacio Stampalija, quien asumirá funciones a partir de este lunes.

Leé además

Milei y Caputo se contradijeron con los datos de pobreza en el país

Javier Milei y Luis Caputo se contradijeron por las cifras de pobreza durante un foro económico

Por Redacción Política
Milei asegura que el consumo crece y tomó como ejemplo un video de la Avenida Corrientes.

Milei defendió la recuperación del consumo con imágenes de la noche porteña

Por Redacción Política

La salida del funcionario fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en redes sociales, donde explicó que la decisión había sido comunicada con anticipación y respondió a motivos personales.

Según detalló el titular del Palacio de Hacienda, García Hamilton le informó hace más de un mes que debía dejar el cargo por cuestiones personales. A través de su mensaje, Caputo agradeció el trabajo desarrollado por el funcionario durante su gestión y destacó tanto su desempeño profesional como su compromiso al frente de la Secretaría Legal y Administrativa.

Además, valoró el proceso de transición previo a la salida formal del cargo, señalando que permitió organizar el reemplazo sin alterar el funcionamiento del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2061235383719833883&partner=&hide_thread=false

Quién será el nuevo secretario

El reemplazante elegido es Juan Ignacio Stampalija, quien hasta ahora se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación. Tras anunciar su designación, Caputo le dio la bienvenida públicamente y expresó su confianza en la gestión que desarrollará al frente de la dependencia.

Stampalija es abogado graduado en la Universidad Austral y cuenta con estudios de posgrado realizados en universidades del exterior. Entre sus antecedentes recientes figura su participación en la supervisión de la estrategia judicial argentina vinculada al juicio por la expropiación de YPF, uno de los litigios internacionales más relevantes para el Estado nacional en los últimos años.

Con su llegada a la Secretaría Legal y Administrativa, el Ministerio de Economía concreta un relevo en una de las áreas encargadas de los aspectos jurídicos y administrativos de la cartera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante el Latam Economic Forum

Caputo anticipó una inflación del 20% para todo el 2026 y vaticinó que Milei ganará "cómodamente" en 2027

El Gobierno destacó la recuperación económica y defendió la baja gradual de retenciones al campo.

El Gobierno destacó la recuperación económica y defendió la baja gradual de retenciones al campo

Ampliaron la baja de retenciones al maíz, girasol y sorgo

Ampliaron la baja de retenciones al maíz, girasol y sorgo hasta 2028

Ruta 7 en San Martín. Gentileza

Licitación de la Ruta 7: se abrieron los sobres del Tramo Cuyo y hay cinco empresas interesadas