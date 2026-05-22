Ampliaron la baja de retenciones al maíz, girasol y sorgo hasta 2028

En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo , junto a los secretarios de Comercio, Pablo Lavigne , y de Agricultura, Sergio Iraeta , el Gobierno nacional anunció la ampliación de la baja de retenciones para incluir al maíz, el sorgo y el girasol .

"No alcanza, apuntamos a que las retenciones sean cero": la reacción de la Sociedad Rural al anuncio de Milei

Esta decisión complementa los anuncios previos sobre el trigo, la cebada y la soja, estableciendo un calendario fijo de reducción que busca evitar comportamientos especulativos y garantizar un horizonte de inversión para el campo.

A diferencia de planteos anteriores que supeditaban el alivio fiscal a los ingresos públicos, Caputo aclaró que estos anuncios son "fijos y programados" . La medida se fundamenta en la necesidad de aliviar el fuerte incremento en el costo de los insumos , como los fertilizantes, afectados por conflictos internacionales.

La medida también contempla una reducción proporcional para subproductos clave, como el aceite y la harina de soja, que actualmente tributan un 22,5%. En cuanto a la soja , se confirmó que su baja será mensual: un cuarto de punto por mes en 2027 (terminando en 21%) y medio punto mensual en 2028, para alcanzar una alícuota del 15% al cierre de ese año.

Desde el Palacio de Hacienda estiman que el costo fiscal de este alivio para el agro será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y ascenderá a USD 1.224 millones en 2028, cuando el esquema alcance su máxima plenitud.

Caputo enfatizó que, para blindar esta política, no se requiere el envío de una ley al Congreso, ya que el Poder Ejecutivo posee las facultades para modificar estas alícuotas directamente. Asimismo, el ministro instó a las provincias y municipios a acompañar la iniciativa con la reducción de impuestos locales como Ingresos Brutos y tasas municipales, con el objetivo de potenciar la competitividad de las exportaciones argentinas.