22 de mayo de 2026 - 19:45

El dólar oficial registró una suba de $15 y cerró la semana por arriba de los $1420

La divisa estadounidense mostró una suba este viernes, mientras el blue se mantuvo sin cambios. Cómo operaron las demás cotizaciones.

El dólar oficial registró una suba de $15 y cerró la semana por arriba de los $1420
El dólar oficial registró una suba de $15 y cerró la semana por arriba de los $1420

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial cerró hoy en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $15 respecto del cierre de ayer.

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En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 para la compra y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, sin cambios en su cotización.

En tanto, el tipo de cambio mayorista superó los $1.400 y culminó la semana en $1.403 (+1%) , aunque continúa alejado del techo cambiario (actualmente en $1.744,12).

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El dólar oficial cerró la semana en $1.425

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Otras cotizaciones

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,11% hasta $1.434,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,49% hasta los $1.486,6.

Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron en US$46.803 millones, al tiempo que compró US$139 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC)

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