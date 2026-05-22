El dólar oficial registró una suba de $15 y cerró la semana por arriba de los $1420

El dólar oficial cerró hoy en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $15 respecto del cierre de ayer.
La divisa estadounidense mostró una suba este viernes, mientras el blue se mantuvo sin cambios. Cómo operaron las demás cotizaciones.
El dólar oficial cerró hoy en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $15 respecto del cierre de ayer.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 para la compra y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, sin cambios en su cotización.
En tanto, el tipo de cambio mayorista superó los $1.400 y culminó la semana en $1.403 (+1%) , aunque continúa alejado del techo cambiario (actualmente en $1.744,12).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,11% hasta $1.434,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,49% hasta los $1.486,6.
Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron en US$46.803 millones, al tiempo que compró US$139 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC)