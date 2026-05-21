21 de mayo de 2026 - 18:33

El dólar oficial mantuvo su tendencia bajista y cerró en $1.410

La cotización del dólar bajó $10 este jueves en el Banco Nación y perforó la franja de los $1.420 para la venta.

El dólar oficial mantuvo su tendencia bajista y cerró en $1.410

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial cerró hoy en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una baja de $10 respecto del cierre de ayer.

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En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.410 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada. En tanto, el tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.389,5 (-0,5%) y continúa alejándose del techo cambiario, que se encuentra en los $1.742,24.

dólar martes 7 de abril
El dólar este jueves 21 de mayo

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Otras cotizaciones

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,32% hasta $1.428,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,4% hasta los $1.478,3.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en US$46.751 millones, el segundo monto más alto de la gestión de Javier Milei, al tiempo que compró US$145 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

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