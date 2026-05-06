6 de mayo de 2026 - 14:45

Euforia en los mercados: tras la mejora de Fitch, el riesgo país cae y las acciones argentinas vuelan en Wall Street

La subida en la calificación crediticia de la deuda soberana impulsó un repunte de hasta el 10% en los papeles locales.

Euforia en los mercados: tras la mejora de Fitch, el riesgo país cae y las acciones argentinas vuelan en Wall Street.

Euforia en los mercados: tras la mejora de Fitch, el riesgo país cae y las acciones argentinas vuelan en Wall Street.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El mercado financiero argentino tiene una jornada de fuerte repunte como respuesta inmediata a la decisión de la agencia Fitch Ratings de elevar la nota de la deuda soberana del país. El indicador de riesgo país que elabora el JP Morgan reflejó este optimismo al caer 26 unidades, situándose en los 528 puntos básicos.

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En Wall Street, las acciones de empresas argentinas (ADRs) mostraron subas superiores al 10%. Entre los desempeños más destacados se encontraron:

  • Ternium: 11,7%

  • Banco Macro: 9%

  • Banco Supervielle: 7,4%

  • BBVA: 7,2%

En el plano cambiario, el dólar oficial retrocedió hasta los $1.410 en el Banco Nación. Por su parte, el dólar MEP se ofreció a $1.425,92, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.480,12.

Bolsa / Wall Street
Mercados: los activos argentinos subieron este miércoles en Wall Street.

Mercados: los activos argentinos subieron este miércoles en Wall Street.

Los fundamentos de la mejora de Fitch

La calificadora internacional elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo de Argentina a “B-” desde el anterior “CCC+”, con una perspectiva calificada como estable. Según el informe de la agencia, este salto se debe a una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, sumada a los avances en las reformas económicas y una mejor expectativa en la acumulación de reservas.

Fitch también destacó los logros políticos del oficialismo, mencionando "importantes victorias legislativas" como la reforma laboral, las modificaciones en la Ley de Glaciares y la base fiscal del presupuesto 2026.

Fitch Ratings

A pesar de la mejora, la agencia internacional advirtió que la calificación sigue limitada por una liquidez internacional débil. Asimismo, el informe puso la lupa en los riesgos de cara a las elecciones presidenciales de 2027: "La oposición, hasta el momento, se mantiene débil y fragmentada. Sin embargo, el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del gobierno. Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones intermedias del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a una crisis de confianza, especialmente si la contienda electoral presagia un cambio significativo en las políticas actuales".

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