El presidente de Coviar aseguró que trabajan para el beneficio de toda la industria vitivinícola

El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Fabián Ruggeri, habló con Los Andes luego de que el Gobierno nacional diera de baja a la contribución obligatoria para sostener el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). Luego de la resolución publicada el martes (55/26), la Coviar prefirió la cautela con los pasos a seguir dado que requiere de la conformidad de casi todo el Directorio para tomar decisiones.

En este contexto, y luego de haber catalogado a la medida como “improcedente, inconsulta e inoportuna” , la Covia r ha convocado a una reunión extraordinaria de Directorio que podría realizarse antes del fin de semana El objetivo es evaluar los pasos a seguir a partir de la resolución debido a que –según la organización- se aparte de la “legalidad, institucionalidad y previsibilidad”.

La presentación de un recurso de amparo es una de las opciones que se barajan, pero para ello deben estar de acuerdo la mayoría de los 17 miembros del Directorio de Coviar. Fabián Ruggeri explicó que la resolución publicada por la Nación es ilegal porque la Corporación se creó por ley con –entre otros requerimientos- la obligatoriedad del aporte por parte de todos los miembros de la industria.

En este marco, explicó que el primer PEVI finalizó en 2020, pero que la Corporación tenía la potestad de estirarlo –como se hizo hasta 2030- si así lo consideraba necesario. “El Gobierno hace un acompañamiento técnico, pero la decisión de continuar o no pertenece a Coviar , que no debe pedir autorización para continuar o modificar el PEVI”, destacó Ruggeri. Tanto para esto como para definir los valores de la contribución, el organismo no pide ni necesita autorización.

El valor que la Coviar es que, en palabras del actual presidente, la Corporación, se trabaja para “toda la industria en su conjunto” sin preferencias ni diferencias. “No tenemos una actividad gremial como cualquier cámara empresaria sino que ejecutamos un plan estratégico en función de las actividades o situaciones de la industria”, señaló Ruggeri.

Por qué el aporte es obligatorio

En línea, el referente vitivinícola también explicó el motivo de que el aporte se haya pensado como obligatorio y no como voluntario: “Se trabaja para la totalidad de la vitivinicultura del país por lo que todos tienen la misma oportunidad y acceso a estas posibilidades”, detalló. Agregó que si algunos pagaran y otros no, se correría el riesgo de favoritismos o de perder la mirada de conjunto.

Gracias al Plan Estratégico la vitivinicultura creció fuera de San Juan y Mendoza al tiempo que se establecieron programas –muchos de ellos apoyados en información certera- para apoyar a los productores. “No se trata solo de un impulso del privado sino del acompañamiento de un plan y de una organización”, comentó Ruggeri en alusión a que muchos logros no son posibles (o demoran el triple) en soledad.

Entre las actividades que el PEVI ejecuta en la actualidad se destacan ejes como sostenibilidad en los aspectos ambiental, social y económico; crecimiento del enoturismo, acompañamiento en la promoción del vino tanto en el mercado interno como en el externo. En este combo, entran las actividades del Fondo Vitivinícola y de Wines of Argentina (WofA) que aunque tienes sus propios presupuestos y modos de funcionamiento, también reciben fondos que recauda la Coviar. El primero promociona el vino dentro del país y el segundo fuera de él.