Quién inspiró a Federico Sturzenegger a eliminar el aporte obligatorio a Coviar

Una publicación en la red X por parte del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , provocó que el productor y bodeguero Carlos Clément pasara de ser alguien que “trata de llevar un perfil bajo” a la “maior estrela do mundo”, bromea.

Sturzenegger celebró el fin del aporte obligatorio a Coviar: "Una aberración que tenía a todos como víctimas"

El funcionario nacional lo cita como quien le transmitió la idea de eliminar la contribución obligatoria de la Corporación Vitivinícola Argentina ( Coviar ) , que dio lugar a la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, que establece la no obligatoriedad del aporte.

“Esta resolución fue el producto de un trabajo de un enorme equipo. Debo confesar que la idea original me la pasó un productor mediano de Mendoza, Carlos Clement, que un día me preguntó porque seguía Coviar si tenía mandato vencido. Ahí nos pusimos a investigar y encontramos lo que mencionamos arriba: que, efectivamente, el mandato estaba vencido y nunca había sido prorrogado. En realidad, Coviar estaba cobrando en la ilegalidad. Gracias a Carlos por orientarnos”, detalló Sturzenegger en su perfil de X.

Consultado por Los Andes, Clément comentó que hace mucho tiempo que los bodegueros insisten en que el PEVI (Plan Estratégico Vitivinícola) , que ejecuta la Coviar, terminó en 2020 y, por eso, la contribución no debería ser obligatoria.

“A lo mejor fue el momento, el lugar y la persona concreta que podía gestionar, porque Bodegas de Argentina y muchas otras instituciones han hablado del PEVI con ministros, secretarios, funcionarios de distintas jurisdicciones. Y justo yo se lo dije a Sturzenegger y tomó la idea”, señala, para sacudirse un poco el título de “inspirador” de la medida. De hecho, confiesa que no recuerda bien en qué año -cree que en 2024- ni en qué contexto se desarrolló la charla.

Pero resalta que la Coviar se sostuvo porque las instituciones tienden a sostenerse. “Nadie quiere cerrar una institución”, afirma. En la práctica, la resolución del Gobierno nacional no establece la disolución, sino que le quita el financiamiento compulsivo por parte de las bodegas. Sin embargo, Clément destaca que, así como el PEVI 2020 se creó por ley, la extensión al 2030 se hizo mediante una resolución, de la misma Coviar.

Y, en cuanto a la repercusión en el mundo vitivinícola de ser citado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Clément mencionó con humor que, para algunos, “soy la maior estrela do mundo”, pese a que “yo trato de llevar un perfil bajo”. “Me mandó al frente. No lo he querido y hace tiempo que no hablo con él. Pero no niego la autoría. Sí fui yo, porque se lo dije”, siguió.

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Un costo para las bodegas

El bodeguero explicó que, si no se pagaba esa contribución obligatoria que ahora desaparece, “prácticamente, le cerraban la bodega”. Esto, porque el Instituto Nacional de Vitivinicultura dejaba de recibir gestiones administrativas de ese establecimiento y para vender, ingresar vino, sacarlo y casi todo movimiento es necesaria la intervención del INV.

Subrayó que, cuando alguien deja de pagar un impuesto o servicio, hay una notificación, después un reclamo, un embargo; mientras en este caso el “cierre de puerta administrativo” era instantáneo.

En cuanto a si el aporte representaba un costo significativo, indicó que, en 2004, cuando la vitivinicultura estaba atravesando un buen momento, después de las inversiones de los ’90 y el Malbec era muy buscado, no se notaba tanto. “Pero en el 2025 y 2026… qué lindo está remar en dulce de leche”, ilustró.