5 de mayo de 2026 - 14:02

Inversión y logística en el Corredor Bioceánico: herramientas para que las pymes sean dueñas de su espacio

El Acceso Sur se consolida como un nodo de la logística estratégico para Pymes, con herramientas de financiamiento y beneficios municipales.

El masterplan contempla 131 lotes de mil metros cuadrados, permitiendo una versatilidad arquitectónica única.

El masterplan contempla 131 lotes de mil metros cuadrados, permitiendo una versatilidad arquitectónica única.

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Por Matías Carretero

El proyecto Collca se posiciona como un nodo logístico estratégico en el Acceso Sur, integrando líneas de crédito bonificadas del Banco BICE y beneficios fiscales municipales para facilitar que las pymes mendocinas accedan a su propia infraestructura operativa.

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Acceso Sur: un ecosistema logístico para pymes

El reciente lanzamiento de Collca representa una evolución del concepto tradicional de parque industrial, transformándose en una "ciudad empresaria" que busca generar sinergia entre logística, servicios e industria. Ubicado estratégicamente en el kilómetro 8 del Acceso Sur, este desarrollo surge en un momento de apertura económica donde el tiempo y la eficiencia en la "última milla" son activos críticos para la competitividad empresarial.

El masterplan contempla 131 lotes de mil metros cuadrados, permitiendo una versatilidad arquitectónica única al habilitar construcciones de hasta seis niveles de altura bajo el régimen de propiedad horizontal. Esta flexibilidad técnica asegura que un mismo inversor pueda concentrar sus oficinas corporativas, su centro de distribución y su base operativa en un solo predio optimizado, favoreciendo la interacción entre diversos rubros para potenciar negocios tanto en el mercado interno como en el escenario global.

Pymes: herramientas de financiamiento y previsibilidad tributaria

El aspecto diferencial de este emprendimiento radica en el sólido respaldo financiero y el marco de incentivos públicos que acompañan a los inversores. Durante la presentación oficial, directivos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) detallaron líneas crediticias ágiles destinadas a potenciar el sector logístico y agroindustrial.

Presentación de Collca en el Sheraton Hotel
El lanzamiento se realiz&oacute; en el sal&oacute;n Fader del hotel Sheraton.

El lanzamiento se realizó en el salón Fader del hotel Sheraton.

Sobresale especialmente un convenio con el Fondo de Transformación y Crecimiento de Mendoza, el cual ofrece una bonificación de hasta diez puntos en la tasa de interés para proyectos que no superen los 350 millones de pesos, brindando una tasa fija competitiva que facilita el escalamiento de los proyectos.

Este apoyo crediticio se complementa con las políticas de fomento del municipio de Luján de Cuyo, que ha decidido no cobrar tasas de construcción en este tipo de desarrollos. Además, la implementación de una tasa única de Industria y Comercio garantiza que no existan cargas impositivas extra, ofreciendo una seguridad jurídica que trasciende las gestiones gubernamentales y apunta al desarrollo productivo de largo plazo en el departamento.

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