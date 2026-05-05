Las exportaciones mineras crecieron más de 80% y ya superan todo 2025 en el primer trimestre

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los US$ 830 millones en marzo de 2026, lo que permitió acumular US$ 2.409 millones en el primer trimestre del año. Este desempeño no solo representa un crecimiento interanual del 70,9% para marzo y del 81,6% en el acumulado , sino que además marca un récord histórico para el período enero-marzo.

LAS EXPORTACIONES MINERAS ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 Las exportaciones mineras sumaron USD2.409 millones entre enero y marzo de 2026, registrando un crecimiento interanual de 81,6% y situándose 158,1% por encima del promedio… pic.twitter.com/3uB8Y4x4rE

El nivel exportador supera ampliamente los registros previos: el acumulado de 2026 se ubica un 158,1% por encima del promedio de los últimos 15 años para estos meses y deja atrás los USD 1.327 millones alcanzados en igual período de 2025.

En términos de participación, la minería explicó el 10,4% de las exportaciones totales del país en marzo y el 11,2% en el acumulado del año , consolidando su peso dentro del comercio exterior argentino.

El dominio de los metalíferos: oro y plata lideran

Los minerales metalíferos continúan siendo el principal motor de las exportaciones mineras. En marzo representaron el 76,5% del total exportado, con US$ 635 millones y un crecimiento interanual del 61,3%.

Dentro de este segmento, el oro se destacó como el producto más relevante, con exportaciones por US$ 532 millones (64% del total), seguido por la plata con US$ 91 millones (11%).

El incremento en las ventas de oro se explicó por un aumento del 68% en los volúmenes exportados y una mejora en los precios internacionales, lo que derivó en una suba interanual del 51,8%. En el caso de la plata, el crecimiento fue aún más marcado: 137,4% interanual, también impulsado por mayores precios y cantidades exportadas.

En el acumulado del primer trimestre, los minerales metalíferos sumaron US$ 1.919 millones, con una participación del 79,6% del total y un incremento interanual del 77,1%.

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Litio: crecimiento récord y consolidación

El litio se posicionó como el segundo producto más exportado del sector. En marzo, las ventas alcanzaron US$ 182 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 134,3% y un récord histórico para ese mes.

Este desempeño respondió tanto a una suba en los precios internacionales como a un aumento en los volúmenes exportados. El litio explicó el 22% de las exportaciones mineras del mes.

En el acumulado enero-marzo, las exportaciones de litio totalizaron US$ 456 millones, con un crecimiento interanual del 124,6% y una participación del 18,9% en el total minero. Además, las cantidades exportadas aumentaron un 52,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

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Concentración de mercados: cuatro países explican la mayor parte

El destino de las exportaciones mineras muestra una fuerte concentración. En marzo, Suiza, China, Estados Unidos y Canadá representaron el 87% de las ventas externas del sector, mientras que en el acumulado del año concentraron el 78%.

Estos mercados demandaron principalmente minerales metalíferos, que explicaron el 77% de las exportaciones hacia esos destinos tanto en marzo como en el acumulado del trimestre.

Por fuera de este grupo, otros destinos relevantes fueron India, Corea del Sur, Alemania, Finlandia y Bulgaria, que absorbieron el 24% restante de las exportaciones metalíferas.

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Un sector en expansión

El informe refleja una dinámica expansiva del dinámica expansiva del sector minero argentino, impulsada por la combinación de mayores precios internacionales y un incremento en los volúmenes exportados, especialmente en los segmentos de oro, plata y litio.

Con cifras récord y una creciente participación en las exportaciones totales del país, la minería se consolida como uno de los sectores con mayor capacidad de generación de divisas en la economía argentina durante 2026.