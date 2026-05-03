El comercio exterior alcanzó un máximo histórico en 2025 con USD 210.000 millones

El comercio exterior argentino alcanzó en 2025 un récord histórico de USD 210.213 millones , superando la marca previa de 2022, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

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El dato refleja una expansión tanto en bienes como en servicios, aunque con desafíos pendientes en el equilibrio de la cuenta de servicios , un sector estratégico para el Gobierno.

Las exportaciones de servicios totalizaron USD 18.039 millones , lo que representó el quinto año consecutivo de crecimiento y niveles máximos desde 2023. Este desempeño refuerza el objetivo del equipo económico liderado por Luis Caputo de diversificar la matriz productiva .

Sin embargo, las importaciones de servicios también crecieron con fuerza, alcanzando USD 29.272 millones , por encima del récord de 2017. Como resultado, el sector registró un déficit de USD 11.234 millones .

El total de exportaciones de bienes y servicios llegó a USD 105.150 millones , mientras que las importaciones alcanzaron USD 105.063 millones , dejando un leve superávit de USD 86 millones .

Intercambio comercial de bienes y servicios Intercambio comercial de bienes y servicios.

En el caso de los bienes, las exportaciones sumaron USD 87.111 millones, levemente por debajo del récord de 2022, aunque con un dato clave: el volumen exportado alcanzó niveles históricos, pese a la caída de los precios internacionales por tercer año consecutivo.

El superávit de bienes fue de USD 11.320 millones, consolidándose como el principal sostén del balance comercial.

Más apertura y mayor volumen

Las importaciones de bienes crecieron hasta USD 75.791 millones, impulsadas por la recuperación económica y una mayor apertura al comercio internacional.

En este contexto, el coeficiente de apertura comercial —que mide la relación entre exportaciones e importaciones respecto al PBI— alcanzó el 54,2%, el nivel más alto desde al menos 2004.

El informe también remarcó que tanto los precios de exportación como de importación cayeron por tercer año consecutivo, lo que redujo el valor nominal del comercio, aunque fue compensado por mayores volúmenes.

El desafío: equilibrar los servicios

El estudio concluye que, si bien Argentina logró cifras históricas en comercio exterior, el principal desafío sigue siendo reducir el déficit en servicios y profundizar la diversificación exportadora.

En un contexto de precios internacionales en baja, el crecimiento del volumen y la expansión del sector servicios aparecen como claves para sostener el ingreso de divisas.