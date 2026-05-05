Aerolíneas Argentinas eliminó el carry on gratuito en su tarifa base: cuánto sale pagarlo

Aerolíneas Argentinas anunció que ya no incluirá el equipaje de mano (carry on) de forma gratuita en su tarifa base para vuelos de cabotaje. La normativa afecta a los pasajes comprados a partir de esta semana y busca igualar las condiciones de venta de las aerolíneas denominadas low cost.

Desde la compañía explicaron que el objetivo es ofrecer una tarifa que pueda competir directamente en precio, separando el valor del ticket del costo del equipaje. "De esta manera es posible competir con una tarifa igualada en precio y condiciones", señalaron fuentes de la aerolínea al diario La Nación. La medida no impactará en los pasajeros que hayan comprado un ticket antes del anuncio .

Los pasajes comprados a partir de este lunes, no incluirá el equipaje de mano gratuito. Ahora habrá que pagarlo como adicional.

La empresa estructuró su oferta en "familias de tarifas" adaptadas a diferentes perfiles de viajeros.

Lo que incluye cada categoría de pasaje en Aerolíneas Argentinas. Todas las categorías, desde la básica hasta la más premium, incluyen "artículo personal".

Costo adicional : según el sitio oficial, sumar un equipaje de mano a la tarifa base tiene un costo aproximado de 40.000 pesos .

Tarifas Plus, Flex y Premium : mantienen el derecho a un carry on de hasta 8 kilos dentro del valor del boleto.

Tarifas "Promo" y "Base" : solo incluyen un artículo personal (mochila o bolso) de hasta 3 kilos . No incluyen equipaje de mano en cabina ni equipaje en bodega.

Cabe descartar que todas las categorías incluyen el artículo personal de hasta 3 kilos.

"El perfil de viajeros de Aerolíneas está bien definido y la elige porque es confiable y tiene una oferta amplia de rutas y destinos. La modificación apunta a disputar un segmento que privilegia el precio, pero que eligiendo a la compañía tiene mayor disponibilidad de vuelos, rutas, horarios y puntualidad", señalaron desde la empresa.

carry on Chau carry on. Aerolíneas Argentinas ya no incluye el equipaje de mano dentro de su tarifa más baja.

La reacción en redes sociales

La medida fue recibida con malestar en las redes sociales, donde los pasajeros expresaron que los precios de los tickets siguen siendo elevados a pesar del recorte en los servicios. La compañía desmintió que la medida se hubiera aplicado antes, aclarando que la confusión pudo deberse a tarifas promocionales antiguas que no contemplaban el equipaje: "Entró en vigencia con los tickets comprados a partir de hoy (lunes)".

El cambio llega en un momento de presión sobre los costos del sector aerocomercial. El conflicto en Medio Oriente disparó el valor del combustible, encareciendo rutas internacionales (un vuelo a Río de Janeiro pasó de US$327 en febrero a US$446 en la actualidad).

Incluso, la semana pasada, el Gobierno dispuso un aumento en la tasa de seguridad operacional de la ANAC, que se traslada directamente al precio final del pasaje.