Feriado del 1° de mayo: Aerolíneas Argentinas espera un gran movimiento, con Mendoza como destino clave.

Aerolíneas Argentinas proyecta transportar más de 158.000 pasajeros durante el fin de semana largo por el feriado del 1° de mayo, en un escenario de fuerte demanda en vuelos de cabotaje y rutas regionales. Mendoza aparece entre los destinos más elegidos por los viajeros.

El mayor movimiento se concentrará entre jueves y viernes, con picos superiores a los 34.000 pasajeros diarios y una estimación cercana a los 31.000 viajeros para el día del feriado.

Según datos de la compañía, los vuelos hacia destinos turísticos dentro del país superan el 90% de ocupación , mientras que el promedio general de toda la red se ubica en torno al 82%, un nivel considerado alto para un fin de semana largo no puente.

Entre los destinos más elegidos por los viajeros se destacan Córdoba, Mendoza, Iguazú, Bariloche, Salta, Neuquén, Ushuaia, El Calafate, Tucumán y Río de Janeiro, lo que confirma la centralidad de los polos turísticos tradicionales y el peso sostenido del mercado interno en la operación de Aerolíneas Argentinas.

Destino nacional por encima del regional

Los datos del actual fin de semana largo refuerzan el rol central del mercado interno en la operatoria de Aerolíneas Argentinas. Si bien la compañía mantiene una red internacional activa, los mayores niveles de ocupación continúan registrándose en los vuelos domésticos hacia destinos turísticos, donde la demanda supera ampliamente el promedio general y se acerca al techo operativo de la flota disponible.

Los vuelos regionales, por su parte, también muestran un desempeño positivo, especialmente hacia destinos como Río de Janeiro, uno de los pocos internacionales que figura entre los más demandados para este feriado, en línea con la recuperación gradual de los viajes de corta distancia en América del Sur.

Desde la compañía señalan que estos niveles de ocupación son resultado de una planificación anticipada de la oferta, con refuerzos de frecuencias en rutas de alta demanda y una estrategia orientada a optimizar la utilización de la flota, en un contexto de racionalización de costos y ajuste de la estructura operativa.

Sobre el turismo interno: un indicador clave

El movimiento previsto para el feriado del 1° de mayo vuelve a posicionar al transporte aéreo como un indicador adelantado del turismo interno, en un escenario económico todavía desafiante. La alta ocupación en vuelos a destinos patagónicos y del norte argentino sugiere que los viajes de corta duración siguen siendo una de las principales opciones de descanso para los argentinos en fines de semana largos.

En ese sentido, antecedentes recientes muestran que Aerolíneas Argentinas mantuvo un desempeño especialmente sólido en períodos de alta estacionalidad, apoyada en una red federal que conecta a las principales ciudades del país sin necesidad de pasar por Buenos Aires y en la concentración de la demanda en rutas troncales que permiten alcanzar economías de escala.

Con más de 158.000 pasajeros previstos en apenas cuatro días, el feriado del 1° de mayo se perfila así como uno de los movimientos más relevantes del primer semestre de 2026 para la compañía, consolidando la recuperación del flujo de pasajeros en el segmento doméstico y confirmando que los fines de semana largos siguen siendo un motor clave para la actividad aerocomercial y turística en la Argentina.

Antecedentes de alta demanda en fines de semana largos

El desempeño previsto para el feriado del Día del Trabajador se inscribe en una tendencia sostenida observada en otros fines de semana extra largos. En noviembre de 2025, durante el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, la compañía transportó alrededor de 180.000 pasajeros, con un factor de ocupación del 91%, superando en cinco puntos porcentuales el registro del año anterior y consolidando un crecimiento interanual en el volumen de viajeros transportados.

En esa oportunidad, la demanda se concentró mayormente en rutas de cabotaje, que explicaron cerca del 60% del total de pasajeros, con destinos como Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Córdoba y Salta a la cabeza. Los picos de movimiento también se registraron entre jueves y viernes, patrón que vuelve a repetirse en este feriado de mayo.

Asimismo, durante el fin de semana largo de mayo de 2025, Aerolíneas Argentinas movilizó casi 160.000 pasajeros dentro del país, sobre un total de más de 200.000 personas en toda su red, con una ocupación promedio cercana al 85%, lo que fue considerado uno de los mayores movimientos turísticos del año en términos de cabotaje.