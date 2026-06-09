Aerolíneas Argentinas suma "Economy Plus": cómo es la nueva clase y cuándo estará disponible

La nueva propuesta se ubicará entre Business y Economy. "Diseñada para quienes buscan una experiencia superior dentro de la cabina económica", confirmó la compañía estatal.

Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de Economy Plus, la nueva clase de vuelos internacionales que buscará ofrecer "más comodidad que la cabina económica”, pero “sin llegar a los valores de Business”. La propuesta comenzará a funcionar el 1 de noviembre en varias rutas de largo alcance.

La nueva categoría estará disponible en los Airbus A330 que cubren los trayectos hacia Madrid, Roma, Miami, Cancún y Punta Cana. Si bien el estreno operativo será en noviembre, los pasajes ya pueden comprarse a través de la web de la compañía, su aplicación y agencias de viaje.

Según informó la compañía aérea, esta propuesta está "diseñada para quienes buscan una experiencia superior dentro de la cabina económica". Economy Plus estará disponible en un sector específico, ubicado entre las filas 14 y 17 y tendrá una configuración pensada para ofrecer mayor comodidad durante el viaje.

A pesar de la innovación en el país, ya son varias las aerolíneas del mundo que poseen este tipo de clase. Se ofrece mayor confort que la clase Económica, pero con precios accesibles en comparación con las siguientes.

Para tener una idea de precios, el vuelo a Cancún o Punta Cana en esta nueva clase en temporada baja y dentro de la categoría más barata, cuesta desde US$1.180 ida y vuelta, mientras que un pasaje a Madrid, también en temporada baja, cuesta desde US$1.900.