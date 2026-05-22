Aerolíneas Argentinas presentó "el avión más argentino del mundo" y homenajeó a Messi de cara al Mundial 2026

A menos de un mes de iniciar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la empresa Aerolíneas Argentinas presentó "El avión más argentino del mundo", con un diseño inspirado en la Selección y en su capitán: Lionel Messi.
La iniciativa de la empresa tiene como objetivo acompañar a los hinchas argentinos que viajen a las diferentes ciudades de Estados Unidos, donde la Selección disputará sus primeros partidos. El avión operará en rutas internacionales.
A menos de un mes de iniciar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la empresa Aerolíneas Argentinas presentó "El avión más argentino del mundo", con un diseño inspirado en la Selección y en su capitán: Lionel Messi.
La aeronave exhibe la cinta del Campeón del Mundo sobre los motores y cuenta con un llamativo diseño en la cola, representando la camiseta del 10. Además, tiene pintadas las tres estrellas, en homenaje a los títulos mundiales obtenidos por la Selección argentina.
En videos publicados en las redes sociales oficiales de la aerolínea, se puede ver el trabajo llevado a cabo por los empleados de la empresa, desde el diseño de las imágenes hasta la pintura. Al terminar el proceso, la avioneta fue presentada en el Hangar 5 de Ezeiza, lista para llevar a el espíritu de la Selección al próximo mundial.
Según detalló Infobae, desde la compañía señalaron que la propuesta se enmarca en distintas acciones pensadas para acompañar a los fanáticos argentinos durante el Mundial 2026.
Aerolíneas Argentinas anunció que contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades de Estados Unidos donde la Selección argentina disputará los primeros partidos correspondientes a la fase de grupos.
Además, la aerolínea reforzará vuelos hacia Miami, con pasajes diarios desde Buenos Aires, tanto diurnos como nocturos. Esta medida se debe a que la ciudad, ubicada al sureste de Florida, concentrará una parte importante de turistas que llegarán al país para disfrutar del Mundial. Debido a la conectividad con otras ciudades y la numerosa presencia de argentinos, se prevé un operativo aéreo más amplio.
Según confirmaron desde la compañía, el "avión de Messi" comenzará a operar en rutas internacionales de América y Europa, llevando así la imagen de los Campeones del Mundo 2022 y el espíritu mundialista de todo un país, al resto del mundo.