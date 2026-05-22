Aerolíneas Argentinas presentó "el avión más argentino del mundo" y homenajeó a Messi de cara al Mundial 2026

A menos de un mes de iniciar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la empresa Aerolíneas Argentinas presentó "El avión más argentino del mundo", con un diseño inspirado en la Selección y en su capitán: Lionel Messi.

Furor por las figuritas del mundial: cómo cambiar en grupos de WhatsApp, redes y juntadas multitudinarias

Mundial 2026: Lionel Scaloni tiene en mente a Santiago Beltrán como jugador 27 de la Selección Argentina

La aeronave exhibe la cinta del Campeón del Mundo sobre los motores y cuenta con un llamativo diseño en la cola, representando la camiseta del 10. Además, tiene pintadas las tres estrellas, en homenaje a los títulos mundiales obtenidos por la Selección argentina.

En videos publicados en las redes sociales oficiales de la aerolínea, se puede ver el trabajo llevado a cabo por los empleados de la empresa, desde el diseño de las imágenes hasta la pintura. Al terminar el proceso, la avioneta fue presentada en el Hangar 5 de Ezeiza, lista para llevar a el espíritu de la Selección al próximo mundial.

Según detalló Infobae, desde la compañía señalaron que la propuesta se enmarca en distintas acciones pensadas para acompañar a los fanáticos argentinos durante el Mundial 2026.

Vuelos especiales y rutas internacionales

Aerolíneas Argentinas anunció que contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades de Estados Unidos donde la Selección argentina disputará los primeros partidos correspondientes a la fase de grupos.

Avion Messi "El avión de Messi" operará en rutas internacionales La Nación

Además, la aerolínea reforzará vuelos hacia Miami, con pasajes diarios desde Buenos Aires, tanto diurnos como nocturos. Esta medida se debe a que la ciudad, ubicada al sureste de Florida, concentrará una parte importante de turistas que llegarán al país para disfrutar del Mundial. Debido a la conectividad con otras ciudades y la numerosa presencia de argentinos, se prevé un operativo aéreo más amplio.

Según confirmaron desde la compañía, el "avión de Messi" comenzará a operar en rutas internacionales de América y Europa, llevando así la imagen de los Campeones del Mundo 2022 y el espíritu mundialista de todo un país, al resto del mundo.