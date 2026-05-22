Furor por las figuritas del mundial: cómo cambiar en grupos de WhatsApp, redes y juntadas multitudinarias

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 (y contando...), la fiebre mundialista ya se hace sentir con fuerza en todos lados. Y el clásico e infaltable intercambio de figuritas de colección ya se ha vuelto tendencia.

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La práctica rompe todo tipo de barreras generacionales y une a grandes y chicos en una misma obsesión que se ha trasladado a las redes sociales , grupos de WhatsApp e, incluso, juntadas multitudinarias en espacios públicos y privados.

Existe una particularidad del álbum para el Mundial 2026 que potencia el intercambio y es que se tratar edición más extensa de la historia. Al ser el Mundial con la mayor cantidad de selecciones participantes de toda la historia ( 48 equipos ), el álbum de cromos tiene 112 páginas y espacio para 980 figuritas .

El álbum oficial Panini 2026 es la edición más extensa de la historia.

Rodrigo López Lapira , creador de La Taberna de los Álbumes (la mayor comunidad de intercambio de figuritas y álbumes de la provincia), explicó que hay 4 espacios principales para el intercambio .

Estos son los grupos de WhatsApp (que están divididos entre intercambios y venta de colecciones anteriores), grupos de Facebook, espacios de reunión presencial (como juntadas en la Plaza Independencia o dentro de las escuelas, en el caso de los niños) y los álbumes virtuales de Panini, que en los últimos años se convirtieron en una alternativa digital a la práctica de llenado de los álbumes.

Intercambio de figuritas El canje tiene 4 espacios principales y reúne generaciones. MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

WhatsApp: cómo funciona la plataforma para el intercambio

Según López Lapira, desde el 2013 que WhatsApp funciona para el intercambio de figuritas. El grupo que él administra cuenta con 450 miembros que se reúnen en el espacio digital para concretar los canjes.

“Interactuamos todos los días y tenemos reglas básicas de convivencia. En el grupo solo se permite el intercambio, no la venta”, contó el coleccionista. Para la venta tienen grupos aparte y solo funcionan con colecciones anteriores para potenciar el intercambio de esta edición.

Explicó que las reglas del grupo son explícitas. Una de las que más destaca es que no valoran figuritas por encima de otras (práctica común en el intercambio informal de figuritas, esas en las que se piden 4 o 5 estampas a cambio de una), sino que el intercambio es "1 por 1" entre figuritas comunes y "1 por 1" en figuritas doradas.

Para ingresar al espacio hay que hablar con alguno de los administradores o a la página de Facebook de La Taberna de los Álbumes.

El intercambio de figuritas como un espacio para compartir

A pesar de que llenar el álbum sea un proyecto individual, la práctica de intercambiar figuritas volvió a este ritual algo compartido que logra crear vínculos de amistad.

“El canje es una actividad solitaria, pero con el tiempo se transforma en una actividad de grupo, de compartir y relacionarse con la gente (...). Terminás quedándote con un montón de gente y un montón de relaciones de amigos”, contó López Lapira.

"La mayoría entra pidiendo permiso al intercambio y termina prestando la casa para un asado", cuenta, con una sonrisa.

Cara a cara, las otras propuestas para intercambiar figuritas

Además de los grupos de Facebook y WhatsApp, el intercambio de figuritas tiene otros espacios físicos.

El sábado 23 de mayo los mundialistas pueden canjear figuritas en el Territorio Yacopini (San Martín Sur 600, en Godoy Cruz) de 11 a 13. También habrá otras actividades con sello mundialista.

Sin embargo, el que se espera que sea un encuentro multitudinario es el que ha convocado la Municipalidad de Godoy Cruz el sábado 30 de mayo a las 16 en la Plaza departamental.

Abierto al público en general, los fans y coleccionistas podrán darse cita en el espacio verde e intercambiar todo tipo de láminas, en una tarde ideal para el esparcimiento y la diversión.

Ya para los mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022 se hicieron convocatorias similares, no solo en Godoy Cruz, sino en otros espacios, como -por ejemplo- la Plaza Independencia (Ciudad de Mendoza).