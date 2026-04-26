Figurita difícil: el mendocino que tiene los álbumes de todos los mundiales y sueña con ampliar su colección

" Uruguay 1930; lo tengo... Argentina 1978; lo tengo... México 1986: lo tengo... Qatar 2022; lo tengo ". Como quien repasa a una velocidad "x2" un montón de figuritas entre sus manos, Rodrigo López Lapira (38) enumera su colección de álbumes completos . Son unos 500 álbumes distintos (sin contar aquellos repetidos), entre los que se destacan los de los Mundiales de fútbol FIFA , pero también sobresalen los de "Air Monkeys" y "Reino Natural" (sí, Rodrigo tiene completo el álbum de figuritas de Reino Natural , con la figurita de la tarántula incluida).

Tenía 22 años y solo 500 dólares, creó una startup tecnológica y hoy busca expandirse a otros países

"Empecé a coleccionar con mi hermano antes del Mundial de Estados Unidos 1994 e, incluso, ya para Italia 1990 teníamos el álbum y lo recuerdo muy presente. Pero el primero que completé entero y en tiempo real fue el de Francia 1998 . En la última página había una dirección donde se podían enviar cartas para pedir las figuritas faltantes, y también estaba la dirección del distribuidor de cada provincia para ir a buscarlas", repasa Rodri.

Y fue precisamente gracias al distribuidor de figuritas Panini en Mendoza (por entonces ubicado en el carril Sarmiento, de Godoy Cruz ) que Rodrigo pudo completar su primer álbum.

"Me faltaban cinco figuritas . Fui y el hombre me dijo: 'fijate en esa caja llena de figuritas si están esas cinco. Si las encontrás, lo único que te pido a cambio es que dejes otras cinco repetidas tuyas para alguien más'". Esa escena lo marcó. Tanto que en 2014 , para el Mundial de Brasil , decidió convocar a coleccionistas en la Plaza Independencia para intercambiar figuritas.

"Empezamos siendo 10 en la primera juntada de 2014. Para Rusia 2018 ya éramos 300 y para Qatar 2022 hasta la municipalidad había armado un espacio. Este año vamos a romper todos los récords ", resume, entusiasmado.

El álbum Panini del Mundial 2026 (Estados Unidos, Canadá y México) saldrá al mercado el 10 de mayo, fecha que Rodri y otros fanáticos esperan con ansiedad. La buena noticia es que la edición de Los Andes de ese domingo incluirá, sin costo extra, el álbum oficial de figuritas.

Rodrigo López coleccionista de figuritas. Rodrigo López coleccionista de figuritas. Marcelo Álvarez / Los Andes

Un verdadero tesoro del coleccionismo

Francia 1998 marcó un antes y un después. Desde entonces, Rodrigo se sumergió en el mundo del coleccionismo de álbumes de fútbol, una pasión que nunca abandonó. Se propuso conseguir los álbumes de todos los Mundiales desde 1930, además de sumar los de Copa América, UEFA Champions League y fútbol argentino.

Completó los de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, buscó en internet álbumes incompletos y figuritas, e incluso incursionó en colecciones más curiosas como "Frutillitas" o "Los Ositos Cariñosos". Investigando, descubrió que el primer álbum moderno de Panini fue el de México 1970.

"Fue el primero de Panini, pero se comercializó en Europa. A Argentina llegó recién con Italia 1990, por eso ese álbum es tan recordado", explica.

En 2013, Rodrigo consiguió dos joyas auténticas: el álbum de México 1986 (enviado desde Malta) y el de Argentina 1978, adquirido en Alemania y con un sello oficial (en alemán) que certifica que fue completado.

El origen de las figuritas antes de Panini

Que Panini haya revolucionado el mercado en 1970 no significa que antes no existieran figuritas. Rodrigo también posee esas reliquias.

"Para Suiza 1954 y Suecia 1958 había álbumes europeos con tapa dura, tipo libro. Las figuritas eran fotos que venían en cigarrillos o chocolatines", explica.

En Chile 1962, las figuritas se distribuían en golosinas. Rodrigo consiguió ese álbum en 2016 gracias a un intercambio con un coleccionista chileno.

El caso de Uruguay 1930, el primer Mundial FIFA, es aún más particular: no hubo álbum como tal, sino un libro con fotografías impresas. Rodrigo tiene uno de los 3.000 ejemplares originales: el número 117.

A pesar de su impresionante archivo, hay tres piezas que aún no ha conseguido: Italia 1934, Brasil 1950 y México 1970. "He encontrado algunos en internet, pero se venden por cifras millonarias. Igual, no me doy por vencido", afirma.

Rodrigo López coleccionista de figuritas. Rodrigo López coleccionista de figuritas. Marcelo Álvarez / Los Andes

Cuánto cuesta completar un álbum del Mundial

El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, por lo que será el álbum más grande de la historia (en sintonía con la Copa con más equipos). Por primera vez. cada sobre incluirá 8 figuritas autoadhesivas.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que cada paquete costará entre 1.800 y 2.000 pesos.

"Es muy difícil calcular el costo total, ya que depende de que no toquen muchas figuritas repetidas. Pero completar el álbum puede costar entre 200.000 y 250.000 pesos", explica Rodrigo.

No todo es fútbol: otras colecciones

Aunque el fútbol es central, no es lo único. Entre sus más de 500 álbumes, Rodrigo tiene colecciones como "Reino Natural" (con la tarántula como figu difícil), "Air Monkeys" (infaltable el escarabajo estiercolero), "Canchitas" (y la complicada imagen de Frankenstein) y "Gran Match" (con personajes de caricaturas e historietas como jugadores de equipos argentinos).

También conserva álbumes de los 90 como "Basuritas", "Cowboy" y "Bomky", además de coleccionar vinilos, radios, etiquetas de cigarrillos, monedas y casetes.

"Los 80 y 90 eran años de coleccionistas por excelencia. Había gente que coleccionaba pulseritas de tela, tazos de papas fritas y hasta esos extraterrestres de plástico que se llevaban colgados como collares", describe el mendocino.

Rodrigo López coleccionista de figuritas. Rodrigo López coleccionista de figuritas. Marcelo Álvarez / Los Andes

La comunidad de coleccionistas en Mendoza

Tras el Mundial Brasil 2014, Rodrigo impulsó el grupo LTA (La Taberna de los Álbumes), una de las tantas comunidades de coleccionistas de figuritas en Mendoza.

"El coleccionismo es pura nostalgia. Es volver a la infancia, pero con la libertad de los adultos", describe. Y cita a Charly García: "cada cual tiene un trip en el bocho".

Incluso se anima a una mirada casi filosófica y metafísica: "Completar álbumes de 1930 o 1940 es como ayudar a un chico de esa época a terminarlos. Y, a la vez, mis álbumes van a llegar a otros coleccionistas en el futuro".