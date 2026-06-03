3 de junio de 2026 - 12:15

Un intendente mendocino denunció a su primo por chantaje: lo acusa de pedir $10 millones para no difundir videos

David Nilo Félix, primo lejano del intendente de San Rafael, fue denunciado por el jefe comunal. Los acusan de pedir dinero para no publicar videos privados.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

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De hecho, los dos hermanos Félix -quienes están entre los principales referentes del Partido Justicialista mendocino- son los principales denunciantes de la causa. Hace ya tiempo, Omar y Emir vienen denunciando a su primo lejano por las amenazas y extorsiones de los que -sostienen- vienen siendo víctimas y que encuentran en las redes sociales su espacio de expansión y difusión.

La causa está en manos del fiscal Javier Giaroli, quien intenta determinar la existencia de una red dedicada a exigir dinero a cambio de no divulgar material audiovisual comprometedor. David Nilo Félix -pariente lejano de los hermanos Félix- y dos mujeres fueron detenidos en las últimas horas.

Así operaba el primo lejano de los Félix, quienes denuncian haber sido extorsionados y chantajeados

Según destacaron fuentes judiciales, la imputación contra David Nilo Félix y las dos mujeres es inminente y se concretará en las próximas horas. Será por el delito de chantaje, ya que el fiscal contaría con las pruebas suficientes para -desde su criterio- confirmar que los tres implicados habrían exigido cerca de 10 millones de pesos para no difundir un video que afectará la imagen pública de los implicados.

De hecho, dentro de la poca información que ha trascendido hasta el momento, se confirmó que los tres denunciados (y actualmente detenidos) fueron encontrados in fraganti mientras habrían estado concretando la maniobra desleal de exigir el dinero, así como beneficios laborales. Todo ello a cambio de no difundir videos con información privada y acusaciones que buscaban perjudicar la imagen de los hermanos (y que, según destacaron las víctimas, eran falsas).

Los allanamientos se concretaron durante la jornada del martes en distintos domicilios, y allí Félix (primo) y las mujeres fueron sorprendidos y detenidos. Además, la Justicia secuestró teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos para analizar en búsqueda de más evidencia.

Previo a los allanamientos, los investigadores avanzaron con tareas de seguimiento, recolección de pruebas y análisis de comunicaciones, elementos que derivaron en los procedimientos concretados durante las últimas horas.

Además, los investigadores buscan reconstruir cómo se habría gestado la presunta maniobra y si existieron otras víctimas de un esquema similar. Por ello es que no se descarta que los detenidos hayan actuado como una red.

Hacía ya tiempo que David Nilo Félix venía publicando enérgicas críticas contra los hermanos Omar y Emir Félix (sus primos lejanos) a nivel político. De hecho, tras la detención de las tres personas, algunas páginas de Facebook relacionadas con rumores y trascendidos de la política sanrafaelina "se cayeron".

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