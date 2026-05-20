Zona Fría en debate: Emir Félix pidió a diputados mendocinos que "expliquen su voto"

El diputado nacional mendocino Emir Félix protagonizó uno de los discursos más duros de la sesión realizada este miércoles en la Cámara de Diputados. Allí se debate modificaciones vinculadas al régimen de Zona Fría y posibles recortes en los subsidios al gas.

Gas: cuánto más van a pagar los hogares mendocinos sin el descuento por Zona Fría

El legislador advirtió que una eventual reducción de beneficios podría provocar aumentos de hasta un 60% en las facturas que pagan miles de familias mendocinas y acusó al Gobierno nacional de intentar quedarse con recursos que pertenecen a los usuarios.

Durante su exposición, Félix sostuvo que el proyecto impulsado por el oficialismo tendría un fuerte impacto sobre la economía doméstica y también sobre quienes dependen del uso de garrafas en distintos puntos de Mendoza. “Van a tener que pagar una factura 60% más cara” , afirmó el diputado, quien además cuestionó la utilización de fondos recaudados bajo mecanismos compensatorios.

“Ya vimos qué hacen ustedes con lo que recaudan en causas nobles, como la de recaudar para arreglar rutas que no arreglan ”, lanzó. El legislador también planteó dudas sobre el destino de los recursos que podrían sobrar si prospera la modificación del sistema de subsidios.

“¿Qué números no cierran en el Ministerio de Economía para que ajusten aquí?” , preguntó durante su intervención.

Las críticas contra Cornejo, Petri y Verasay

Uno de los tramos más tensos del discurso llegó cuando Félix recordó que varios dirigentes mendocinos habían acompañado la creación del régimen de Zona Fría en 2021. “Mendoza se encuentra en el mismo lugar geográfico del 2021, Mendoza tiene el mismo clima del 2021”, ironizó antes de apuntar directamente contra el gobernador Alfredo Cornejo.

“Cornejo levantó las dos manos apoyando este régimen en 2021. Pero hoy manda a sus legisladores a votar en contra”, disparó. El diputado también mencionó al ministro de Defensa, Luis Petri, y a la legisladora Pamela Verasay, señalando que ambos habían respaldado la ley original años atrás.

Además, pidió a los representantes mendocinos que expliquen públicamente su posición actual frente al proyecto.

La situación económica de Mendoza

En otro tramo de su exposición, Félix describió un escenario económico complejo para la provincia. En ese marco, el legislador aseguró que un incremento en el costo del gas agravaría aún más la situación de distintos sectores productivos.

“La agroindustria no cierra los números. La agricultura está en un sistema terminal. Tenemos problemas en el turismo y la tasa de desempleo sigue creciendo”, sostuvo.

También afirmó que los municipios enfrentan dificultades por la caída de la recaudación y deslizó que la Provincia estaría solicitando adelantos de coparticipación para sostener las cuentas públicas.

El régimen de Zona Fría

El régimen de Zona Fría fue aprobado en 2021 con el objetivo de reducir el costo del gas en provincias y regiones con bajas temperaturas. En el caso de Mendoza, la incorporación al sistema permitió aplicar descuentos sobre las tarifas residenciales y otorgar beneficios especiales para usuarios vulnerables.

La discusión actual en Diputados gira en torno a posibles cambios en ese esquema, lo que podría impactar tanto en el servicio de gas por red como en el precio de las garrafas utilizadas en amplios sectores de la provincia.