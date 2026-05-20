20 de mayo de 2026 - 11:58

Gas: cuánto más van a pagar los hogares mendocinos sin el descuento por Zona Fría

Se está debatiendo en Diputados la vuelta atrás con la ampliación del régimen que estableció quitas del 30% y 50% para todos los usuarios de la provincia.

Cuánto aumentará la boleta de gas para los mendocinos sin el descuento de Zona Fría

Cuánto aumentará la boleta de gas para los mendocinos sin el descuento de Zona Fría

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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La Cámara de Diputados debatirá este miércoles la iniciativa del oficialismo nacional. En Mendoza, las facturas subirían hasta un 43% o incluso el doble para usuarios vulnerables.

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La ley sancionada en 2021 había ampliado las bonificaciones para usuarios residenciales de distintas regiones del país, incluyendo gran parte de Mendoza, la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y casi todo San Luis. Ahora, el Ejecutivo busca volver al esquema anterior, en el que el subsidio alcanzaba únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna.

De aprobarse el cambio, los usuarios mendocinos dejarían de recibir la bonificación del 30% sobre la factura final de gas. En términos prácticos, eso implicaría un aumento cercano al 43% respecto de lo que pagan actualmente. En el caso de los hogares vulnerables, que hoy acceden a una quita del 50%, la factura prácticamente se duplicaría.

Desde Ecogas explicaron que el impacto se debe a que el descuento de Zona Fría se aplica sobre el total de la factura, incluyendo cargo fijo, consumo e impuestos. Así, un usuario que hoy paga sólo la mitad de la boleta por tener una bonificación del 50%, pasaría a afrontar el monto completo (el doble de lo que está abonando hoy). Para quienes reciben un descuento del 30%, el incremento final equivaldría a un 43% sobre el valor subsidiado que abonaban.

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Qué pasará con otros subsidios

Aunque se elimine la bonificación por Zona Fría, algunos hogares seguirían recibiendo asistencia estatal a través del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al sistema de segmentación por ingresos N1, N2 y N3.

Desde enero, el esquema distingue únicamente entre usuarios subsidiados y quienes pagan tarifa plena. Para acceder al beneficio, los ingresos del hogar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales del Indec para un hogar tipo 2, hoy calculadas en unos $4,3 millones mensuales.

En esos casos, los usuarios mantendrían una reducción del 50% sobre el precio del gas —hasta determinados niveles de consumo—, aunque perderían el adicional correspondiente a Zona Fría si el Congreso aprueba la reforma.

Facturas de gas sin subsidio
Factura de gas por red con impuestos y sin descuentos de usuarios sin subsidio. Consumo promedio mensual por subzona para categoría R 2 2° - CON ESTACIONALIDAD | mayo de 2026

Factura de gas por red con impuestos y sin descuentos de usuarios sin subsidio. Consumo promedio mensual por subzona para categoría R 2 2° - CON ESTACIONALIDAD | mayo de 2026

Cómo funcionan las bonificaciones

El esquema SEF contempla descuentos del 50% durante los meses de bajas temperaturas, entre abril y septiembre. Además, este año el Gobierno implementó una bonificación adicional transitoria para suavizar el paso entre ambos sistemas de subsidios.

Ese extra comenzó en enero con un 25% y debía ir reduciéndose mes a mes hasta desaparecer en diciembre. Sin embargo, en mayo el Ejecutivo decidió mantener el adicional en 25%, en lugar de bajarlo al 15,91% como estaba previsto.

Según explicaron oficialmente, la medida busca amortiguar el impacto de la suba internacional de los combustibles sobre las facturas de los usuarios más vulnerables.

Factura de gas con subsidio
Factura de gas por red con impuestos y sin descuentos de usuarios con subsidio. Consumo promedio mensual por subzona para categoría R 2 2° - CON ESTACIONALIDAD | mayo de 2026

Factura de gas por red con impuestos y sin descuentos de usuarios con subsidio. Consumo promedio mensual por subzona para categoría R 2 2° - CON ESTACIONALIDAD | mayo de 2026

Cuánto pagan hoy los mendocinos

De acuerdo con datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), en abril una familia mendocina sin subsidios pagó en promedio $35.788 por el servicio de gas, por debajo del promedio nacional de $44.130.

En cambio, un hogar mendocino con subsidio del 50% abonó en promedio $28.040, mientras que a nivel nacional el promedio fue de $33.226.

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