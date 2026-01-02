Subsidios de luz y gas: cómo impactan las nuevas categorías en Mendoza

El Gobierno nacional oficializó esta semana el cambio en el esquema de subsidios a la energía . Se trata de una medida anunciada y que se había postergado por el año eleccionario. Ahora, el decreto 943/2025 le dio forma a la modificación , pero para tener claro el impacto hay que esperar la reglamentación correspondiente. De este modo, las categorías de usuarios de luz y gas divididas en los niveles N1, N2 y N3 y la Tarifa Social de Gas dejarán de existir como esquemas separados.

En tanto, a través de la norma mencionada se creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la nueva herramienta que ordena y unifica los subsidios para los consumos residenciales de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado del petróleo (GLP) de 10kg en todo el país. De este modo, el Gobierno reafirmó el cambio de modelo de subsidiar la demanda en función de parámetros específicos en lugar de hacerlo desde la oferta.

Más allá de la reglamentación correspondiente, se anticipó que las personas anotadas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deben reempadronarse. Los datos al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) serán migrados de manera automática. No obstante, las personas pueden actualizar su Declaración Jurada a través de la opción Trámites de Mi Argentina.

Romina Ríos, representante de la asociación de defensa al consumidor, Protectora , explicó que técnicamente el nuevo esquema no aumenta ni disminuye tarifas. “Sin embargo, en algunas familias se va a traducir en aumentos en sus próximas facturas, por la suba deconsumo en verano y por los topes”, expresó con relación a la electricidad.

Daniel Garro, economista de Valeu International Group , por otro lado, explicó que algunas personas o familias van a tener incrementos en sus boletas. En este marco, agregó que ahora el Gobierno subsidiará solo a las familias que tengan ingresos por debajo de tres canastas básicas totales. En la última medición, el Indec tasó la CBT en noviembre de 2025, para un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) en $1.257.329. Hay que tener en cuenta que los datos que se migrarán al nuevo sistema serán cruzados con otros como los de AFIP y también los gastos de tarjetas, entre otros.

“Ahora solo estará la división entre los que recibirán subsidios y los que no”, anticipó Garro. En este marco, sumó que el control será más estricto y que hacia 2027 se irá a un sistema en el que pocos cuenten con este beneficio. “Los que tengan subsidio van a tener que demostrar su condición y, así y todo, la ayuda es para una determinada cantidad de consumo”, comentó Garro.

Si la persona se pasa de lo estipulado, tendrá que pagar el gasto extra con la tarifa completa. La responsable de Protectora expresó que, en “cuanto a los indicadores que podrán ser tenidos en cuenta para incluir y excluir del registro, al igual que antes, no son claros, no se informan con antelación”. Agregó en este marco que los trámites y reclamos han sido "tarea casi imposible para los consumidores".

Aumentos en luz y gas

Hasta la reglamentación del nuevo esquema de subsidios, está confirmada una nueva quita del 0,5% que impactará en la factura de los usuarios residenciales. Así lo confirmaron desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). A través de la Resolución 604/2025, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, se establecieron nuevos precios de Potencia, Energía y Transporte para el período 1° de enero de 2026 al 30 de abril de 2026. Esta medida se aplica al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pero que traslada a los usuarios finales en el componente de la tarifa “Costo de Abastecimiento”.

En tanto, la nueva reducción en los subsidios a la luz corre por un carril diferente del nuevo esquema mencionado. Sin embargo, ambos parecen confluir en tarifas más altas en líneas generales. A partir de hora, se subsidiará a hogares con ingresos netos del grupo familiar iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2 (INDEC) (Antes 3,5 CBT). Se contemplan casos especiales como certificado de Vivienda (ReNaBaP), pensión vitalicia a Veteranos y hogares con integrantes con CUD (evaluación específica).

Gas: para Enargas a las facturas con aumentos hay que pagarlas

Los hogares incluidos en el SEF recibirán una bonificación general del 50% sobre el consumo base, durante todos los meses del año. Sn embargo, en 2026 se aplicará a los beneficiarios una bonificación adicional extraordinaria sobre el mismo consumo de hasta el 25%. La bonificación extraordinaria se adicionará a la general, la cual se reducirá progresivamente durante este año.

La cantidad de energía que se subsidiará dependerá de la época del año por lo que en los meses de alta demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, diciembre) se subsidiarán hasta 300 kWh en meses de alta demanda mientras que el resto del año será 150 kWh.

En este marco, Romina Ríos explicó que a las familias que antes eran N3 de ingresos medios (parcialmente con subsidios) hoy pueden quedar sin subsidios porque se cambia el requisito en cuanto a ingresos de 3,5 a 3 CBT. “En cuanto a las bonificaciones, también se reducen los porcentajes de consumo subsidiados por lo que si te pasas se paga como tarifa plena sin subsidio por ende sería más alta la factura a pagar”, sumó la profesional.