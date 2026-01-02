Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza tras las nuevas bandas cambiarias

En el primer día hábil de bandas de flotación ajustadas por inflación mensual , el dólar minorista cotiza hoy a $ 1.435 para la compra y $ 1.485 para la venta en el Banco Nación . Se trata de una suba de $5 (+0,34%) respecto al cierre del martes 30 de diciembre (último día de operación) y la cifra más elevada en el último mes.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 2 de enero

Por su parte, el dólar blue o paralelo, que se consigue en las "cuevas", se encuentra más caro que el oficial a $1.510 para la compra y $ 1.530 para la venta.

Respecto al mayorista , se ubica este viernes en $ 1.455 (+0,62%), aún lejos del techo de la banda de flotación fijado en $1.529,03 por el Banco Central.

Desde enero de 2026, el Banco Central recalibra las bandas cambiarias que definen los puntos máximo y mínimo del dólar mayorista: se actualizarán por el último dato disponible de la inflación , es decir, el de dos meses antes informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En enero, por lo tanto, el ajuste se hará tomando como referencia la inflación de noviembre, que fue del 2,5 % (y ya no del 1% mensual). De este modo, el ritmo de corrección será más acelerado que el vigente hasta ahora.

Con esta actualización, estimaciones privadas calculan que hacia fines de enero el techo de la banda del dólar mayorista podría ubicarse en torno a los $1.564.

En el Gobierno y en el mercado esperan que este cambio contribuya a una mayor oferta de divisas y a una liberalización gradual de la demanda, en un contexto en el que el mercado cambiario continúa su proceso de normalización tras las restricciones heredadas.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.930,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.510

Venta: $1.530

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.496,80 (+ $28,22)

Venta: $ 1.497,54 (- $22,29)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.536,27 (+ $122,66)

Venta: $ 1.539,16 (- $48,84)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".