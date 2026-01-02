Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza tras las nuevas bandas cambiarias

En enero, por lo tanto, el ajuste se hará tomando como referencia la inflación de noviembre, que fue del 2,5% (y ya no del 1% mensual). De este modo, el ritmo de corrección será más acelerado que el vigente hasta ahora.
Con esta actualización, estimaciones privadas calculan que hacia fines de enero el techo de la banda del dólar mayorista podría ubicarse en torno a los $1.564.
En el Gobierno y en el mercado esperan que este cambio contribuya a una mayor oferta de divisas y a una liberalización gradual de la demanda, en un contexto en el que el mercado cambiario continúa su proceso de normalización tras las restricciones heredadas.
A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta
A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Venta: $1.930,50 (BNA)
Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.
La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.
A cuánto cotiza hoy el dólar blue
Compra: $1.510
Venta: $1.530
A cuánto cotiza hoy el dólar MEP
El dólarMEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.
Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.
No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.
Compra: $ 1.496,80 (+ $28,22)
Venta: $ 1.497,54 (- $22,29)
A cuánto cotiza hoy el dólar CCL
Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.
Compra: $ 1.536,27 (+ $122,66)
Venta: $ 1.539,16 (- $48,84)
Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".