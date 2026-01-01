Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 2 de enero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.485 en el Banco Nación. Conocé cómo estarán los precios en los demás bancos del país.

El precio del dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.480 en el Banco Central. Será el primer día hábil de todos los bancos en Argentina en este 2026. A su vez, el contexto financiero del país mantiene esperanzas de poder pagar la deuda del próximo 9 de enero.

dólar viernes 2 enero WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 2 de enero Banco Nación: $1.485

$1.485 Banco Galicia: $1.475

$1.475 Banco BBVA: $1.475

$1.475 Banco Santander: $1.480

$1.480 Banco Ciudad: $1.485

$1.485 Banco Patagonia: $1.480

$1.480 Banco Macro: $1.489

$1.489 Banco Hipotecario: $1.485

$1.485 Banco Supervielle: $1.481

$1.481 Banco Credicoop: $1.480

$1.480 Banco Piano: $1.475

$1.475 Banco Comercio: $1.470

$1.470 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.488 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país A pocos días del vencimiento, el Gobierno nacional comienza a definir la estrategia para afrontar uno de los compromisos financieros más relevantes del arranque de 2026: el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero.

Desde el equipo económico dejaron trascender que el pago se concretaría a través de un acuerdo tipo REPO con bancos internacionales, utilizando como respaldo bonos BONAR 2035 y 2038 emitidos bajo legislación argentina. Esta alternativa permitiría obtener dólares de corto plazo sin desprenderse definitivamente de los títulos.

Este mecanismo implica la cesión temporaria de bonos a cambio de financiamiento, con el compromiso de recomprarlos en una fecha futura y a un valor previamente establecido, que ya contempla la tasa de interés.

a cambio de con el compromiso de en una fecha futura y a un valor previamente establecido, que ya contempla la tasa de interés. En ese marco, el Tesoro avanzó con movimientos internos de liquidez: transfirió $2,5 billones de los $3,4 billones que mantiene depositados en su cuenta en el Banco Central, con el objetivo de que la entidad monetaria venda los bonos que formarán parte de una operación estimada en USD 1.500 millones.

avanzó con movimientos internos de transfirió de los que mantiene depositados en su cuenta en el con el objetivo de que la entidad monetaria venda los bonos que formarán parte de una operación estimada en A estos fondos se suman otras fuentes que refuerzan la capacidad de pago: por un lado, se esperan USD 700 millones provenientes de la privatización de hidroeléctricas del Comahue. Por otro, el Tesoro ya cuenta con USD 1.869 millones depositados en el Banco Central como resultado de la emisión del BONAR 29.

que refuerzan la capacidad de pago: por un lado, se esperan provenientes de la privatización de Por otro, el ya cuenta con depositados en el como resultado de la emisión del Con este esquema, el Gobierno estaría en condiciones de cubrir un vencimiento total de USD 3.700 millones en enero, más los USD 500 millones restantes que corresponden al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Mientras tanto, en el Mercado Libre de Cambios se observó una jornada más tranquila en la última rueda. Con operaciones por USD 440 millones, menos de la mitad del volumen del día previo, el dólar mayorista retrocedió $2 y cerró en $1.455, casi sin participación del Tesoro. Aun así, el tipo de cambio acumuló una devaluación del 41%, superando a la inflación en el período.