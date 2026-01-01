1 de enero de 2026 - 08:25

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 2 de enero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.485 en el Banco Nación. Conocé cómo estarán los precios en los demás bancos del país.

dólar viernes 2 enero

Foto:

IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.480 en el Banco Central. Será el primer día hábil de todos los bancos en Argentina en este 2026. A su vez, el contexto financiero del país mantiene esperanzas de poder pagar la deuda del próximo 9 de enero.

Leé además

banco nacion: empleados publicos recibieron hasta $700 mil extras con su sueldo, ¿bono sorpresa o error?

Banco Nación: empleados públicos recibieron hasta $700 mil extras con su sueldo, ¿bono sorpresa o error?

Por Rodrigo Cuello
en enero debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflacion: a cuanto se ira el dolar

En enero debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación: a cuánto se irá el dólar

Por Redacción Economía
dólar viernes 2 enero

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 2 de enero

  • Banco Nación: $1.485
  • Banco Galicia: $1.475
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Santander: $1.480
  • Banco Ciudad: $1.485
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Macro: $1.489
  • Banco Hipotecario: $1.485
  • Banco Supervielle: $1.481
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Piano: $1.475
  • Banco Comercio: $1.470
  • ICBC: $1.485
  • Brubank: $1.488

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

A pocos días del vencimiento, el Gobierno nacional comienza a definir la estrategia para afrontar uno de los compromisos financieros más relevantes del arranque de 2026: el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero.

Desde el equipo económico dejaron trascender que el pago se concretaría a través de un acuerdo tipo REPO con bancos internacionales, utilizando como respaldo bonos BONAR 2035 y 2038 emitidos bajo legislación argentina. Esta alternativa permitiría obtener dólares de corto plazo sin desprenderse definitivamente de los títulos.

  • Este mecanismo implica la cesión temporaria de bonos a cambio de financiamiento, con el compromiso de recomprarlos en una fecha futura y a un valor previamente establecido, que ya contempla la tasa de interés.
  • En ese marco, el Tesoro avanzó con movimientos internos de liquidez: transfirió $2,5 billones de los $3,4 billones que mantiene depositados en su cuenta en el Banco Central, con el objetivo de que la entidad monetaria venda los bonos que formarán parte de una operación estimada en USD 1.500 millones.
  • A estos fondos se suman otras fuentes que refuerzan la capacidad de pago: por un lado, se esperan USD 700 millones provenientes de la privatización de hidroeléctricas del Comahue. Por otro, el Tesoro ya cuenta con USD 1.869 millones depositados en el Banco Central como resultado de la emisión del BONAR 29.
  • Con este esquema, el Gobierno estaría en condiciones de cubrir un vencimiento total de USD 3.700 millones en enero, más los USD 500 millones restantes que corresponden al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Mientras tanto, en el Mercado Libre de Cambios se observó una jornada más tranquila en la última rueda. Con operaciones por USD 440 millones, menos de la mitad del volumen del día previo, el dólar mayorista retrocedió $2 y cerró en $1.455, casi sin participación del Tesoro. Aun así, el tipo de cambio acumuló una devaluación del 41%, superando a la inflación en el período.

dólar viernes 2 enero

De cara a la primera rueda de 2026, no se esperan cambios significativos en el clima financiero. Los inversores asumen que enero suele ser un mes marcado por una mayor velocidad de ajuste cambiario y por la necesidad del Tesoro de seguir sumando dólares para cumplir con sus obligaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

exodo a chile por ano nuevo: ayer cruzaron casi 8.000 personas y hoy hay 1 hora de espera en la aduana

Éxodo a Chile por Año Nuevo: ayer cruzaron casi 8.000 personas y hoy hay 1 hora de espera en la aduana

Por Redacción Sociedad
En qué activos resulta conveniente invertir en 2026

En qué activos conviene invertir en 2026 y el rol de la inteligencia artificial

Por Redacción Economía
vacaciones al exterior: la caida del poder de compra y la suba del dolar freno la venta de paquetes

Vacaciones al exterior: la caída del poder de compra y la suba del dólar frenó la venta de paquetes

Por Diana Chiani
esta confirmado el precio que tendra el dolar para este miercoles 31 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 31 de diciembre

Por Redacción Economía