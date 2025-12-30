Éxodo a Chile por Año Nuevo: ayer cruzaron casi 8.000 personas y hoy hay 1 hora de espera en la aduana

El complejo fronterizo Los Libertadores , la aduana chilena, registra este martes demoras de aproximadamente 60 minutos debido al fuerte incremento del tránsito vehicular por el fin de año .

Tras la habilitación del estacionamiento en Penitentes, se descomprimió al aduana chilena y hay una hora de espera

Éxodo de Año Nuevo a Chile: cuántas horas de demora se registran en el Paso Cristo Redentor

Según informaron autoridades del paso internacional, la mayor congestión se concentra desde el Túnel Internacional Cristo Redentor hasta el complejo aduanero chileno , donde se observa una alta afluencia de vehículos particulares.

La suba en el flujo responde principalmente al movimiento turístico de argentinos, en su mayoría mendocinos , que viajan al país vecino para recibir el Año Nuevo en la costa chilena , especialmente en Reñaca y Viña del Mar , destinos elegidos por sus tradicionales shows de fuegos artificiales .

Desde los organismos de control recomendaron a los conductores armarse de paciencia, respetar las indicaciones del personal de frontera y prever tiempos prolongados de espera , además de contar con la documentación obligatoria para evitar mayores demoras.

El tránsito continúa siendo intenso y no se descarta que las esperas se extiendan durante las próximas horas, en el marco del éxodo turístico por las celebraciones de Año Nuevo.

¿Dónde viajas este verano? Si alguna vez cruzaste a Chile, este dato te va a sorprender. El país vecino es uno de los destinos más elegidos por los mendocinos y el Paso Internacional Cristo Redentor es la conexión clave entre ambos lados de la cordillera, utilizada a diario por miles de personas. Inaugurado el 13 de marzo de 1904, este paso es también un símbolo de paz entre Argentina y Chile. La estatua del Cristo Redentor, hecha de bronce y con un peso aproximado de cuatro toneladas, se encuentra sobre un túnel de más de tres kilómetros, donde en su punto medio se cruza la frontera casi sin notarlo. La cordillera guarda historias y particularidades únicas: una inscripción que habla de paz entre naciones, minerales que podrían desorientar la brújula y los famosos caracoles de Chile, con 29 curvas que en invierno requieren cadenas para poder subir. Y si estás pensando en viajar, con @Andesmar Argentina podés llegar a Chile de manera cómoda y segura.

Intenso movimiento en el paso internacional: más de 7.700 personas salieron del país el 29 de diciembre

La Coordinación Argentina del paso internacional informó que durante el domingo 29 de diciembre de 2025 se registró un importante movimiento migratorio, en el marco del éxodo turístico por las celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo con los datos oficiales, se contabilizaron 3.263 ingresos al país, mientras que los egresos superaron ampliamente esa cifra, alcanzando un total de 7.707 personas que salieron de Argentina rumbo al exterior.

En cuanto al tránsito vehicular, ingresaron 697 vehículos particulares y 39 colectivos, mientras que egresaron 1.571 vehículos y 54 colectivos, lo que refleja una fuerte tendencia de salida, principalmente con destino a Chile.

Las autoridades destacaron que este incremento en la circulación se debe al alto flujo de turistas, en su mayoría mendocinos, que viajan al país vecino para recibir el Año Nuevo, especialmente en destinos de la costa chilena.

Desde los organismos de control recomendaron a los viajeros planificar el viaje con antelación, portar la documentación obligatoria y prever posibles demoras, ya que el movimiento podría continuar siendo elevado en los próximos días.