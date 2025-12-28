28 de diciembre de 2025 - 09:57

Éxodo de Año Nuevo a Chile: cuántas horas de demora se registran en el Paso Cristo Redentor

Miles de mendocinos cruzan la cordillera para recibir el 2026. Esta mañana se reportaron más de tres kilómetros de fila en el Paso Cristo Redentor.

Los Andes | Redacción Sociedad
El último fin de semana del año generó un intenso movimiento en la Ruta Nacional 7. En la previa de Año Nuevo, una gran cantidad de mendocinos cruzó hacia Chile para pasar las fiestas, lo que provocó congestiones y esperas en la zona de alta montaña.

El estado del tránsito y las demoras de este domingo

Según el reporte emitido por Gendarmería Nacional este domingo por la mañana, la situación en el Paso Internacional Cristo Redentor es de gran afluencia. Actualmente, se registran aproximadamente 150 minutos (dos horas y media) de demora desde la salida del túnel internacional hasta el complejo fronterizo Los Libertadores.

La fila de vehículos para ingresar al control chileno se extiende por 3 kilómetros, pero por el momento menor a las demoras de que se registraron el viernes. En contraste, el ingreso hacia Argentina por el complejo Roque Carranza se mantiene fluido, con apenas 10 minutos de espera.

La fila para ingresar al Complejo Los Libertadores de este domingo.

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas. Como alternativa para quienes se encuentran en el sur de la provincia, el Paso Pehuenche (Malargüe) también está operativo, aunque en un horario más restringido, de 9:00 a 18:00 horas.

