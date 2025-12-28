28 de diciembre de 2025 - 09:00

Mendoza, al rojo vivo: "muy caluroso" este domingo, aunque con alerta por tormentas en varios lugares

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de la última semana del año en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza continuará al rojo vivo, con máximas cercanas a los 38°C, aunque con tormentas aisladas durante la noche en algunas zonas provinciales. A continuación, el pronóstico del tiempo y los lugares que se verán afectados por la caída de agua. La máxima del lunes será aún peor.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “muy caluroso con nubosidad variable y tormentas”. Se anuncia una máxima de 36°C y una mínima de 19°C, con vientos moderados del norte, manteniendo el calor sofocante que se vivió durante la semana.

No obstante, también rige una alerta amarilla por tormentas que afectará al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz. En la Cordillera, por su parte, se anticipa nubosidad variable, en una jornada donde el Paso Cristo Redentor se encuentra habilitado, por el momento, sin demoras.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 29 de diciembre, para ir cerrando el año, se esperan las mismas condiciones meteorológicas. Habrá un pequeño ascenso de la temperatura, donde la máxima será de 37°C y la mínima de 22°C, sumado a vientos moderados del noreste. También se indica nubosidad variable y tormentas aisladas.

