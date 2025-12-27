27 de diciembre de 2025 - 20:51

Domingo con calor sofocante y alerta por tormentas en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 36°C y nubosidad variable, luego de un sábado "agradable".

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este domingo a Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este domingo a Mendoza.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 28 de diciembre está pronosticada una jornada con calor sofocante y tormentas aisladas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Pronóstico: calor y alerta por tormentas para este sábado en Mendoza.

Persiste el calor y emiten alerta alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas alcanza

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

Combo meteorológico con alertas por tormentas con granizo y Zonda: las zonas afectadas hoy

Por Redacción Sociedad

Luego de un sábado con calor “soportable”, este domingo volverá a aumentar la temperatura considerablemente. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 19°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, La Paz y Junín.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al último lunes del año está prevista una jornada con mucho calor, nubosidad variable y tormentas aisladas. La máxima será de 37°C y la mínima será de 22°C.

Mientras que el martes está pronosticada una jornada similar, con calor sofocante y vientos leves del sudeste. La máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 23°C.

