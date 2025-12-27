Domingo con calor sofocante y alerta por tormentas en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 36°C y nubosidad variable, luego de un sábado "agradable".

Alerta amarilla por tormentas que afectarían este domingo a Mendoza.

Para este domingo 28 de diciembre está pronosticada una jornada con calor sofocante y tormentas aisladas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado con calor “soportable”, este domingo volverá a aumentar la temperatura considerablemente. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 19°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, La Paz y Junín.

Alerta por tormentas Alerta por tormentas Pronóstico extendido en Mendoza De cara al último lunes del año está prevista una jornada con mucho calor, nubosidad variable y tormentas aisladas. La máxima será de 37°C y la mínima será de 22°C.