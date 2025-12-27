Domingo con calor sofocante y alerta por tormentas en Mendoza: las zonas afectadas

Para este domingo 28 de diciembre está pronosticada una jornada con calor sofocante y tormentas aisladas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 36°C y nubosidad variable, luego de un sábado "agradable".
Luego de un sábado con calor “soportable”, este domingo volverá a aumentar la temperatura considerablemente. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 19°C.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, La Paz y Junín.
De cara al último lunes del año está prevista una jornada con mucho calor, nubosidad variable y tormentas aisladas. La máxima será de 37°C y la mínima será de 22°C.
Mientras que el martes está pronosticada una jornada similar, con calor sofocante y vientos leves del sudeste. La máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 23°C.