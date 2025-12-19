Alertan por combo meteorológico para hoy: el día más caluroso con Zonda y tormenta con granizo

El " combo meteorológico " para este viernes señala, además del calor más intenso de la semana, la probabilidad de viento Zonda en algunos sectores de Mendoza y tormentas con granizo .

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy en el pronóstico del tiempo: "Muy caluroso con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargüe . Parcial nublado en cordillera".

Tras una mínima de 21°C, la máxima trepará hasta los 38°C , la más elevada de los últimos días.

Hay doble alerta amarilla según el Servicio Meteorológico Nacional para horas de la tarde y noche:

Viernes con 38°C: el día más caluroso de la semana

La intensa ola de calor hizo que muchos buscarán refrescarse en el parque General San Martín verano

Este de Las Heras - La Paz - Lavalle- San Martín - Santa Rosa

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual", anuncia el SMN.

Alerta por viento Zonda

Zona baja de Malargüe - Uspallata - Precordillera de Valle de Uco

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas".

Alerta amarilla en Mendoza (19/12/25) Alerta amarilla en Mendoza (19/12/25) SMN

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El sábado estará "parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones hacia la noche. Inestable en cordillera". La mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 33°C.

En cuanto al domingo, el reporte anticipa: "Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera". La máxima llegará a 32°C.