Cae la temperatura este jueves y rige alerta amarilla por tormentas: así estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para mañana en Mendoza. El viernes, se esperan mejores condiciones meteorológicas.

Este jueves en Mendoza se espera la caída de la temperatura, con una máxima de 30°C. Se indica una alerta amarilla por tormentas en varias zonas de la provincia. A continuación, el detalle del tiempo.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “nublada” este jueves 10 de diciembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 30°C, mientras que la mínima será de 20°C. Durante la noche aseguran que habrá lluvias y tormentas.