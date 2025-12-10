10 de diciembre de 2025 - 20:50

Cae la temperatura este jueves y rige alerta amarilla por tormentas: así estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para mañana en Mendoza. El viernes, se esperan mejores condiciones meteorológicas.

Alerta amarilla por tormentas

Alerta amarilla por tormentas

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves en Mendoza se espera la caída de la temperatura, con una máxima de 30°C. Se indica una alerta amarilla por tormentas en varias zonas de la provincia. A continuación, el detalle del tiempo.

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “nublada” este jueves 10 de diciembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 30°C, mientras que la mínima será de 20°C. Durante la noche aseguran que habrá lluvias y tormentas.

mapa_alertas (1)
Alerta amarilla por tormentas este 11 de diciembre.

Alerta amarilla por tormentas este 11 de diciembre.

Viernes y sábado: así estará el tiempo

El viernes 12 de diciembre se anticipan mejores condiciones meteorológicas, pero con una máxima aún mayor y nubosidad. Se espera una máxima de 34°C y una mínima de 17°C, tormentas aisladas hacia la noche. El sábado estará caluroso e inestable, también con tormentas aisladas.

