Inundaciones, tormentas y fenómenos naturales: las graves consecuencias del cambio climático, según un experto

El cambio climático es considerado una de las amenazas sanitarias y ambientales del siglo XXI , y por eso cada vez se escriben más libros al respecto de este tema. Estudios indican que siete de cada diez personas muestran inquietud por esta crisis.

¿Por qué la Patagonia puede ser un territorio clave para la lucha contra el cambio climático?

La Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) acaba publicar "Breve introducción al cambio climático" de Horacio Fazio , dentro de la colección Ciencia Joven.

El calentamiento global de la Tierra es el principal fenómeno físico que enfrenta la humanidad en los tiempos que corren. La crisis es de tal magnitud que solo un enfoque interdisciplinario podrá abordar esta problemática.

Es lo que hace el autor de esta obra, Horacio Fazio , licenciado en Economía y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, quien plantea que “el cambio climático alcanza a toda la geografía planetaria, superando las fronteras artificiales entre países o regiones” .

ONU: se agota el tiempo para limitar el calentamiento global ONU: se agota el tiempo para limitar el calentamiento global

Por otra parte Fazio, quien es asesor externo honorario de Cambio Climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no rehúye abordar la actitud negacionista frente al cambio climático, “presente sobre todo en una minoría de dirigentes políticos que solo exponen comentarios de rechazo sin argumentar con fundamento científico”, según explica.

El investigador también desestima la idea de que la crisis climática es solamente un problema de los gobiernos. “Este es el escenario actual, pero se calcula que el que enfrentarán las futuras generaciones será peor, ya que se trata de un fenómeno físico con efectos crecientes, algunos de ellos desconocidos o imprevisibles para la ciencia actual”, afirma en una entrevista periodística.