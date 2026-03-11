11 de marzo de 2026 - 11:26

Alerta en Dinamarca: el brusco cambio climático que amenaza a los escandinavos

Tras un inicio de marzo récord con 15 grados, una masa de aire frío del Atlántico Norte desplomará los termómetros por debajo de los 8 grados desde el miércoles.

Dinamarca: se acerca un temporal extremo.

Por Cristian Reta

Dinamarca se prepara para un cambio climático brusco tras un inicio de marzo sorprendentemente cálido. Las temperaturas, que alcanzaron los 15 grados en diversas regiones, darán paso a un sistema de baja presión proveniente del océano Atlántico que traerá lluvias intensas, ráfagas de viento y un descenso térmico significativo en todo el país.

El lunes representa la culminación de este breve periodo primaveral. Mientras que en el suroeste de Jutlandia y el sur de Dinamarca el termómetro todavía puede marcar registros inusuales, el resto del territorio nacional disfrutará de sus últimas horas de sol antes de que el idilio climático desaparezca por completo según las previsiones oficiales.

image

El fin de la primavera anticipada en Dinamarca

La transición hacia el clima invernal comenzará a manifestarse plenamente durante el martes. El fenómeno de la niebla generalizada será el primer indicio del cambio, generado cuando una masa de aire más húmeda y cálida entra en contacto con las superficies de la tierra y el mar, que aún conservan las bajas temperaturas acumuladas. Este choque térmico inmediato satura el aire y reduce la visibilidad, marcando el inicio del deterioro en las condiciones atmosféricas.

A medida que avance la semana, la influencia de una fuerte baja presión sobre el océano Atlántico se hará sentir con el envío de frentes cargados de lluvia. Para el miércoles, el panorama cambiará de un día gris y brumoso a uno dominado por precipitaciones constantes y vientos que ganarán intensidad, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos en sus traslados y actividades al aire libre.

image

Tormentas, vendavales y luego aire polar para el cierre de la semana

El pronóstico indica que la inestabilidad se profundizará hacia el cierre de la semana laboral. Se espera que un frente de gran magnitud llegue durante la tarde del jueves y se extienda hasta la noche del viernes, trayendo consigo lluvias abundantes. En las regiones occidentales, la situación será más compleja debido a vientos que podrían alcanzar fuerza de vendaval, lo que representa un riesgo para la navegación y la infraestructura costera.

Una vez que este frente atraviese el territorio danés, el país quedará bajo la influencia directa de una masa de aire polar. El aire frío procedente del Atlántico Norte se asentará sobre la región, provocando que las temperaturas diurnas del viernes y sábado difícilmente superen los ocho grados. Esto implica una reducción térmica de casi el cincuenta por ciento en comparación con los valores registrados al inicio de la semana.

image

Para quienes planean actividades durante el próximo descanso, el escenario meteorológico se presenta de la siguiente manera:

  • Lluvias persistentes en la mayor parte del territorio nacional.
  • Temperaturas máximas estancadas en los ocho grados centígrados.
  • Vientos con ráfagas de gran intensidad, especialmente en el oeste.
  • Cielos cubiertos y condiciones de visibilidad reducida por niebla.
  • Un ambiente general calificado como fresco e inestable por los especialistas.

Este giro de 180 grados en el clima subraya la volatilidad de la atmósfera en esta época del año. Aunque los modelos para el fin de semana todavía presentan ciertos márgenes de incertidumbre, la tendencia hacia un clima gélido y húmedo parece estar consolidada, dejando atrás las ventanas soleadas que caracterizaron los primeros días del mes.

