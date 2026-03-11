Alerta en Dinamarca: el brusco cambio climático que amenaza a los escandinavos

Tras un inicio de marzo récord con 15 grados, una masa de aire frío del Atlántico Norte desplomará los termómetros por debajo de los 8 grados desde el miércoles.

Dinamarca se prepara para un cambio climático brusco tras un inicio de marzo sorprendentemente cálido. Las temperaturas, que alcanzaron los 15 grados en diversas regiones, darán paso a un sistema de baja presión proveniente del océano Atlántico que traerá lluvias intensas, ráfagas de viento y un descenso térmico significativo en todo el país.

El lunes representa la culminación de este breve periodo primaveral. Mientras que en el suroeste de Jutlandia y el sur de Dinamarca el termómetro todavía puede marcar registros inusuales, el resto del territorio nacional disfrutará de sus últimas horas de sol antes de que el idilio climático desaparezca por completo según las previsiones oficiales.

image El fin de la primavera anticipada en Dinamarca La transición hacia el clima invernal comenzará a manifestarse plenamente durante el martes. El fenómeno de la niebla generalizada será el primer indicio del cambio, generado cuando una masa de aire más húmeda y cálida entra en contacto con las superficies de la tierra y el mar, que aún conservan las bajas temperaturas acumuladas. Este choque térmico inmediato satura el aire y reduce la visibilidad, marcando el inicio del deterioro en las condiciones atmosféricas.

A medida que avance la semana, la influencia de una fuerte baja presión sobre el océano Atlántico se hará sentir con el envío de frentes cargados de lluvia. Para el miércoles, el panorama cambiará de un día gris y brumoso a uno dominado por precipitaciones constantes y vientos que ganarán intensidad, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos en sus traslados y actividades al aire libre.

image Tormentas, vendavales y luego aire polar para el cierre de la semana El pronóstico indica que la inestabilidad se profundizará hacia el cierre de la semana laboral. Se espera que un frente de gran magnitud llegue durante la tarde del jueves y se extienda hasta la noche del viernes, trayendo consigo lluvias abundantes. En las regiones occidentales, la situación será más compleja debido a vientos que podrían alcanzar fuerza de vendaval, lo que representa un riesgo para la navegación y la infraestructura costera.