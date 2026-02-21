Tras un viernes marcado por el agua, el tiempo no dará tregua durante el fin de semana.

Continúa la alerta amarilla por tormentas y granizo: a qué zonas afecta.

Luego de una jornada de viernes con precipitaciones y granizo en varios sectores, Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron que la inestabilidad persistirá durante este sábado en Mendoza.

Pronóstico para el sábado El día se presentará con nubosidad variable y condiciones ventosas. Se espera un ambiente húmedo con nubosidad variable y ventoso, poco cambio de la temperatura y lluvias y tormentas. La mínima se ubicará en 18°C y la máxima en 29°C. Además habrá vientos moderados del sudeste y precipitaciones en alta montaña.

Por su parte, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde/noche de hoy que abarca todo el territorio provincial. No se descarta caída de granizo.