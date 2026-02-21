21 de febrero de 2026 - 08:56

Continúa la alerta amarilla por tormentas y granizo: a qué zonas afecta

Tras un viernes marcado por el agua, el tiempo no dará tregua durante el fin de semana.

Redacción Sociedad

Luego de una jornada de viernes con precipitaciones y granizo en varios sectores, Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron que la inestabilidad persistirá durante este sábado en Mendoza.

Pronóstico para el sábado

El día se presentará con nubosidad variable y condiciones ventosas. Se espera un ambiente húmedo con nubosidad variable y ventoso, poco cambio de la temperatura y lluvias y tormentas. La mínima se ubicará en 18°C y la máxima en 29°C. Además habrá vientos moderados del sudeste y precipitaciones en alta montaña.

Por su parte, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde/noche de hoy que abarca todo el territorio provincial. No se descarta caída de granizo.

Alerta amarilla en casi todo el territorio provincial por tormentas.

Cómo estará el domingo

Para el cierre del fin de semana, el panorama muestra una leve mejoría durante el día, aunque la inestabilidad regresará hacia el final de la jornada. El pronóstico indica nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Se esperan tormentas en la noche e inestabilidad en cordillera. La mínima está pronosticada en 17°C y la máxima en 31°C.

