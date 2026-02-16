16 de febrero de 2026 - 20:26

Calor sofocante en Mendoza con alerta amarilla por Zonda y tormentas: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura caerá, pero se mantendrá el calor.

Alerta amarilla por Zonda y tormentas en diferentes zonas de Mendoza.

Alerta amarilla por Zonda y tormentas en diferentes zonas de Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes continuarán las altas temperaturas en Mendoza, con una máxima que rondará los 35°C. Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda y otra por tormentas en distintas zonas de la provincia. A continuación, el pronóstico del tiempo.

Leé además

Lunes 16 de febrero: alerta por tormentas con granizo en Mendoza

Emiten hoy alerta por tormentas con granizo en Mendoza: horario y zonas alcanzadas

Por Redacción Sociedad
El fin de semana trae un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches. 

Se viene un domingo caluroso en Mendoza con probabilidad de tormentas: qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor y un tiempo inestable este martes 17 de febrero, además de nubosidad variable. Se anuncia una máxima de 35°C y una mínima de 21°C, con vientos leves del este. En la cordillera anuncian poca nubosidad.

Por otro lado, mañana rige una alerta amarilla por viento Zonda en el Sur del territorio mendocino, mientras que para el Noreste de la provincia hay una advertencia por tormentas.

mapa_alertas
Alerta amarilla por Zonda en el Sur, y tormentas en el Noreste.

Alerta amarilla por Zonda en el Sur, y tormentas en el Noreste.

Miércoles: cae la máxima

El miércoles 18 de febrero la temperatura bajará, pero el calor se mantendrá. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 23°C, anticipando una jornada parcialmente nublada y ventosa. En la cordillera seguirá parcialmente nublado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias en Mendoza. 

Continúa el calor y anticipan tormentas aisladas en Mendoza: el pronóstico para este domingo

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas este sábado en Mendoza 

Aumenta la temperatura y emiten alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas afecta

Por Redacción Sociedad
Así estará el tiempo en Mendoza este domingo

Mendoza amaneció soleada este domingo: a qué hora llegarían las tormentas severas

Por Redacción Sociedad
Mendoza se apresta a aplicar fuertes cambios dentro del sistema educativo que apuntan fundamentalmente a fortalecer los aprendizajes, favorecer las trayectorias y la terminalidad.

Revolución en el aula: cambios en la educación obligatoria de Mendoza con énfasis en los primeros años

Por Verónica De Vita