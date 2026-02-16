Calor sofocante en Mendoza con alerta amarilla por Zonda y tormentas: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura caerá, pero se mantendrá el calor.

Alerta amarilla por Zonda y tormentas en diferentes zonas de Mendoza.

Este martes continuarán las altas temperaturas en Mendoza, con una máxima que rondará los 35°C. Además, rige una alerta amarilla por viento Zonda y otra por tormentas en distintas zonas de la provincia. A continuación, el pronóstico del tiempo.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor y un tiempo inestable este martes 17 de febrero, además de nubosidad variable. Se anuncia una máxima de 35°C y una mínima de 21°C, con vientos leves del este. En la cordillera anuncian poca nubosidad.

Por otro lado, mañana rige una alerta amarilla por viento Zonda en el Sur del territorio mendocino, mientras que para el Noreste de la provincia hay una advertencia por tormentas.