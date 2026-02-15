Se viene un domingo caluroso en Mendoza con probabilidad de tormentas: qué zonas afectará

El calor ha vuelto a sentirse con fuerza en Mendoza y este fin de semana XXL de Carnaval las altas temperaturas serán la marca constante.
El Servicio Meteorológico anticipa jornadas con altas temperaturas para hoy y los feriados de carnaval. Cómo seguirá el tiempo.
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico, no solo el calor marcará las jornada sino también las lluvias, especialmente en el Gran Mendoza.
Para este domingo, el pronóstico anticipa un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas con vientos leves del sudeste. Además hay algo nublado en cordillera.
La máxima será de 32°C y la mínima de 21°C
Para este lunes feriado la jornada estará calurosa e inestable con nubosidad variable con vientos moderados del sudeste y poco nuboso en cordillera.
La máxima esperada es de 34°C y la mínima será de 20°C
Para el martes, último día feriado de este fin de semana extra largo, se anticipa un día caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas hacia la noche.
La máxima será de 36°C y la mínima de 23°C.