Se viene un domingo caluroso en Mendoza con probabilidad de tormentas: qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico anticipa jornadas con altas temperaturas para hoy y los feriados de carnaval. Cómo seguirá el tiempo.

El fin de semana trae un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches.

El fin de semana trae un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches. 

Los Andes
Por Redacción Sociedad

El calor ha vuelto a sentirse con fuerza en Mendoza y este fin de semana XXL de Carnaval las altas temperaturas serán la marca constante.

Para este domingo, el pronóstico anticipa un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas con vientos leves del sudeste. Además hay algo nublado en cordillera.

La máxima será de 32°C y la mínima de 21°C

Para este lunes feriado la jornada estará calurosa e inestable con nubosidad variable con vientos moderados del sudeste y poco nuboso en cordillera.

La máxima esperada es de 34°C y la mínima será de 20°C

Para el martes, último día feriado de este fin de semana extra largo, se anticipa un día caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas hacia la noche.

La máxima será de 36°C y la mínima de 23°C.

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias en Mendoza. 

Continúa el calor y anticipan tormentas aisladas en Mendoza: el pronóstico para este domingo

Por Redacción Sociedad
