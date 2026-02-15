Se viene un domingo caluroso en Mendoza con probabilidad de tormentas: qué zonas afectará

El calor ha vuelto a sentirse con fuerza en Mendoza y este fin de semana XXL de Carnaval las altas temperaturas serán la marca constante.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico , no solo el calor marcará las jornada sino también las lluvias, especialmente en el Gran Mendoza .

Para este domingo , el pronóstico anticipa un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas con vientos leves del sudeste. Además hay algo nublado en cordillera.

La máxima será de 32°C y la mínima de 21°C

Para este lunes feriado la jornada estará calurosa e inestable con nubosidad variable con vientos moderados del sudeste y poco nuboso en cordillera.

La máxima esperada es de 34°C y la mínima será de 20°C

Para el martes, último día feriado de este fin de semana extra largo, se anticipa un día caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas hacia la noche.

La máxima será de 36°C y la mínima de 23°C.