Continúa el calor y anticipan tormentas aisladas en Mendoza: el pronóstico para este domingo

Para este domingo 15 de febrero está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 32°C y algo nublado en la zona de cordillera.
Tras un sábado caluroso acompañado de buen tiempo, para este domingo están previstas inestabilidades. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 32°C y la mínima de 21°C.
En la zona de cordillera anticipan una jornada algo nublada. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.
De cara al lunes feriado está pronosticada una jornada calurosa e inestable con nubosidad. La máxima será de 34°C y la mínima de 20°C.
Mientras que para el martes, también feriado, está prevista una jornada aun más calurosa y con tormentas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima de 23°C.