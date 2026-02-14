14 de febrero de 2026 - 20:59

Continúa el calor y anticipan tormentas aisladas en Mendoza: el pronóstico para este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 32°C y algo nublado en la zona de cordillera.

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias en Mendoza. 

Para este domingo 15 de febrero está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un sábado caluroso acompañado de buen tiempo, para este domingo están previstas inestabilidades. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 32°C y la mínima de 21°C.

En la zona de cordillera anticipan una jornada algo nublada. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes feriado está pronosticada una jornada calurosa e inestable con nubosidad. La máxima será de 34°C y la mínima de 20°C.

Mientras que para el martes, también feriado, está prevista una jornada aun más calurosa y con tormentas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima de 23°C.

