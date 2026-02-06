Este sábado regresa el calor a Mendoza y no hay tormentas a la vista: de cuánto será la máxima

Para este sábado 7 de febrero está pronosticada una jornada con poca nubosidad con aumento de la temperatura y donde volverá a ser protagonista el calor en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa con poca nubosidad y aumento de la temperatura luego de varias jornadas frescas.
Para este sábado 7 de febrero está pronosticada una jornada con poca nubosidad con aumento de la temperatura y donde volverá a ser protagonista el calor en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
Luego de varias jornadas nubladas y con temperatura agradable, para el fin de semana está previsto que vuelva el calor característico del verano. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 17°C.
En tanto en la zona de cordillera está prevista una jornada con buen tiempo y poca nubosidad. El paso Cristo Redentor permanece habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.
Para el domingo seguirá aumentando la temperatura y se esperan tormentas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima de 20°C.
Mientras que el lunes está prevista una jornada con descenso de la temperatura y vientos del sector sur. La máxima será de 31°C y la mínima de 23°C.