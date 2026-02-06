Este sábado regresa el calor a Mendoza y no hay tormentas a la vista: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa con poca nubosidad y aumento de la temperatura luego de varias jornadas frescas.

Para este sábado 7 de febrero está pronosticada una jornada con poca nubosidad con aumento de la temperatura y donde volverá a ser protagonista el calor en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de varias jornadas nubladas y con temperatura agradable, para el fin de semana está previsto que vuelva el calor característico del verano. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 17°C.

En tanto en la zona de cordillera está prevista una jornada con buen tiempo y poca nubosidad. El paso Cristo Redentor permanece habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

El pronóstico para los próximos días Para el domingo seguirá aumentando la temperatura y se esperan tormentas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima de 20°C.