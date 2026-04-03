No es lo mismo un "viaje controlado" que Vuelo Controlado: el rol de la ONG que "contiene" en las fiestas

El 20 de febrero, el anestesiólogo mendocino Alejandro Zalazar fue hallado muerto en su departamento de Palermo, en Buenos Aires, con indicios de una sobredosificación de fármacos de uso hospitalario restringido: propofol y fentanilo . El caso, que inicialmente se presentó como un hecho aislado, derivó en una investigación judicial ya que la trazabilidad de los medicamentos expuso una trama más amplia: las llamadas “Propofest”.

En estas fiestas clandestinas se realizaban “ viajes controlados ”, donde médicos y residentes se administraban estas sustancias bajo supervisión informal, según un audio que circula en la causa.

Tras conocerse el circuito ilegal de fiestas con drogas hospitalarias , el consumo problemático de sustancias volvió a ocupar el centro del debate público. Los Andes habló con Verónica Chrabolowsky , fundadora y presidenta de Vuelo Controlado , una ONG dedicada a promover la salud y el bienestar en espacios de ocio desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños.

—¿Cómo recibiste la información? ¿Te llegó desde el ámbito profesional, a través de las noticias o ya circulaban rumores sobre esto que estaba ocurriendo?

—Sí, fue así con respecto a cómo recibí la información. Justamente, porque la noticia empezó a circular y, en una publicación en particular, se confundía el uso de la palabra “viaje”.

La confusión a la que hace mención refiere a que, en la difusión inicial del caso, el uso del término “viaje” generó interpretaciones erróneas en redes sociales, asociándolo con el trabajo de la Fundación Vuelo Controlado.

En ese sentido, Verónica remarca que la organización interviene únicamente en espacios de ocio autorizados, con habilitaciones y dispositivos de salud adecuados. Asimismo, lo difundido sobre el uso de sustancias anestésicas “es todo lo contrario a lo que promulga la Fundación de reducción de riesgos y daños”, cuyo objetivo central es “aumentar la percepción de riesgo de ciertas prácticas, que evidentemente son muy riesgosas”.

Verónica Chrabolowsky Vuelo Controlado Lic. Verónica Chrabolowsky, psicóloga especializada en drogodependencias y fundadora de Vuelo Controlado. Vuelo Controlado

La salud en el centro

—¿Cuál es el punto de vista de Vuelo Controlado respecto a este tipo de experiencias recreativas, especialmente en casos donde el propio personal de salud no adopta prácticas de cuidado?

—Desde lo que yo entiendo, hay un caso particular que es del anestesiólogo que muere en su departamento, en una circunstancia en la que se identificó una sobredosificación por el uso personal inadecuado, fuera del contexto de una fiesta. Alguien del cual no podemos hablar, no sabemos nada de ese sujeto en particular, solamente ese hecho. Y a partir de ese hecho objetivo que sucede en febrero se destapa un camino en el que se intenta identificar de dónde proviene porque no es habitual que una persona tenga al alcance este tipo de sustancias que son de uso hospitalario. Entonces, hay que ver cuando la investigación avance, qué es lo que se puede saber de estas supuestas fiestas.

Desde el punto de vista de la fundación, nosotros trabajamos todo el tiempo la necesidad de que la gente esté informada. Me parece que es importante informar, ni el fentanilo ni el propofol en nuestro país son sustancias que se usen a sabiendas, digamos, de manera recreativa porque además están muy reguladas, es muy difícil acceder a este tipo de sustancias. Las sustancias que van un poco en la misma línea exactamente pero que bueno, se utilizan un poco más, son la Ketamina o el Tusi. Ambas son depresoras del sistema nervioso central que en un abuso de consumo producen lo que producen: ‘se apaga la tele’, las personas dejan de respirar básicamente.

Entonces esto es lo importante, entender que las adicciones existen, que los sujetos como individuos pueden tener problemas y se pueden enfermar, que nadie está exento de enfermarse y que hay que ser conscientes de eso, indudablemente, y no promover ni promulgar prácticas que son peligrosísimas.

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Menos prejuicio y generalización, más análisis crítico

Los consumos de sustancias psicoactivas constituyen una problemática transversal. Sin embargo, cuando ocurren casos fatales, emergen el prejuicio y el estigma. En ese contexto, la licenciada Chrabolowsky, remarca la necesidad de no reducir la discusión a un caso puntual: “Lo difícil es ir de lo particular a lo universal, querer hacer de un caso, como es este, un universal”. Al mismo tiempo, subraya la importancia de la prevención y el acceso a información:

“Nuestro trabajo tiene que ver con asumir que existen ciertas prácticas y que hay modos de hacer que sean lo menos riesgosas posible. Esto es el concepto de reducción de riesgos y daños: una posición teórica-práctica que surge justamente allí donde intervienen múltiples actores y situaciones previas en la cadena hasta que alguien se encuentra con una sustancia psicoactiva, legal, como el alcohol, el tabaco o incluso el cannabis —porque si tenés un Reprocann, estás dentro del marco de la legalidad; si no, no—, o ilegal, como pueden ser las nuevas sustancias psicoactivas.

Entonces, la realidad es que los sujetos eventualmente se pueden encontrar con este tipo de sustancias algunas veces en su vida, en la calle, en un recital, en la cancha, en una fiesta, en una juntada, en un hospital. Hay que trabajar fuerte para que, como sea ese encuentro, la gente no se enferme, no se muera y esté informado para que ese encuentro sea lo menos riesgoso posible, y tenga la menor cantidad de consecuencias posibles, entendiendo que todas estas prácticas, legales o ilegales, conllevan riesgos.

Somos parte de un sistema de salud, en una fiesta o afuera de la fiesta, a través de nuestro trabajo en redes, o a través de asesorías y consejos, pues es muy necesario que la gente sepa que existen lugares donde pueden pedir ayuda, a donde pueden pedir orientación. Donde pueden acercarse, con la menor cantidad de tabú posible, a poder plantear una problemática, si es que existe, o una duda, o una pregunta, o lo que sea, y que no se generen situaciones que podrían haberse previsto.”

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Menos riesgo, más diversión

Vuelo Controlado es una fundación presente en Buenos Aires y Mendoza que promueve la salud y la reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoativas en fiestas masivas, especialmente electrónicas.

En los eventos, funcionan como un lugar de contención y cuidado con un espacio de recuperación donde se encuentra el “refresh point” y también donde pueden localizarse personas y objetos perdidos. En sus redes sociales, realizan campañas de divulgación para proteger la salud de quienes consumen drogas, sin juzgar ni discriminar. La ONG trabaja en red para transformar los espacios de ocio en entornos más seguros y colabora con productoras y áreas sanitarias, mediando entre el sistema de salud y los usuarios.

Fundación Vuelo Controlado El espacio de recuperación es donde los asistentes al evento pueden reponerse, recibir contención, cuidado, acceder a elementos de aseo personal y refrescos. Vuelo Controlado

La Fundación reúne a profesionales y estudiantes de distintas disciplinas que, tras capacitarse, intervienen en eventos. Los voluntarios recorren las fiestas ofreciendo agua, frutas, caramelos, así como información, ventilación y atención ante ansiedad o malestar físico y emocional. Su objetivo no es fomentar el consumo, sino reducir sus impactos negativos, fortalecer el autocuidado y promover el cuidado colectivo desde una perspectiva de salud integral.

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En palabras de su presidenta:

“Por supuesto que el ideal es no consumir, pero no se da en la realidad. La realidad es que hay mucha gente consumiendo sustancias psicoactivas legales e ilegales en el mundo.

¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Que, insisto, si ese encuentro con esa sustancia se produce, por las razones que sean, la gente esté informada, pueda hacer una elección consciente y responsable sobre su cuerpo, sobre sí mismo, sobre el otro. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y tiene que ver con esta labor preventiva sobre todo”.

Las adicciones y el ocio desde un paradigma no punitivo

El uso de drogas puede volverse problemático cuando empieza a organizar la vida de una persona, en un recorrido que va desde lo placentero hasta lo adictivo, condicionado por distintos motivos y realidades.

—En el debate público suele aparecer una especie de oposición entre consumo problemático y consumo recreativo, ¿qué mirada tenes, o tiene Vuelo, sobre esa tensión?

—La verdad es que no sé si diría que hay una tensión, me parece que son puntos de un continuo. El consumo es consumo y el consumo puede ser un consumo recreativo y convertirse en un consumo problemático según la circunstancia.

Cuando la vida de un sujeto se ordena a partir de cierto consumo se considera problemático y la enfermedad adictiva, que es el otro extremo de los consumos también existe, entonces ¿existen consumidores recreativos?, por supuesto que sí. ¿Qué define el consumo recreativo en ese sentido?, que la gente no consume sustancias psicoactivas en muchísimos casos porque se quiere morir o porque se quiere hacer daño.

Esta es la perspectiva que también hay que tener en cuenta: a veces la gente consume porque quiere aumentar una experiencia o tener una experiencia nueva, por curiosidad o por una serie de razones y ese consumo se hace en un contexto que lo convierte en recreativo. Por el modo, por la forma, por lo que se busca.

Por ejemplo, el alcohol. Uno puede consumir alcohol de forma cuidada o descuidada, no solamente por la cantidad sino por lo que uno hace estando alcoholizado, si uno va a estar alcoholizado y va a manejar un auto, ese consumo se convierte inmediatamente en un problema, potencialmente puede ser un problema tanto para el que maneja como para el resto.

Fundación Vuelo Controlado Promueven espacios seguros para todos y difunden información para que las personas puedan cuidarse apropiadamente Vuelo Controlado

Así, concluye que se trata de un espectro atravesado por factores personales, contextuales y del momento vital

Entonces ese es un poco el ejemplo de lo que consideramos que es el espectro de los consumos: puede convertirse en problemático o no dependiendo de factores personales, contextuales, de la sustancia, de varias situaciones, incluso de momentos de la vida en donde hay mayor vulnerabilidad y por lo tanto el consumo puede ser más problemático, como puede ser la adolescencia.

Volviendo al caso que tomó estado público tiempo después y se vinculó a prácticas ilegales en ámbitos privados, Verónica Chrabolowsky cierra:

Lamentamos que sean este tipo de situaciones tan tristes las que sacuden a la sociedad y la despiertan para levantar tabúes sobre estos tópicos tan delicados. El pedido de ayuda a tiempo, la conciencia, la información y otras herramientas de prevención, así como la promoción de hábitos saludables, son fundamentales para el cuidado propio y del otro. Lamentamos que sean este tipo de situaciones tan tristes las que sacuden a la sociedad y la despiertan para levantar tabúes sobre estos tópicos tan delicados. El pedido de ayuda a tiempo, la conciencia, la información y otras herramientas de prevención, así como la promoción de hábitos saludables, son fundamentales para el cuidado propio y del otro.

Vuelo Controlado ha sido declarada de interés Cultural y Sanitario por la Legislatura de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en línea con la entrevista a su fundadora —que propone informarse, no generalizar casos ni estigmatizar los consumos— la organización realiza acompañamiento, asesoramiento y acciones de divulgación, que pueden conocerse en su cuenta de Instagram.