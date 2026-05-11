La reaparición de "Fini" Lanusse en TikTok: descargo polémico y un karaoke que borró luego

Después de varias semanas de silencio público, Delfina “Fini” Lanusse , la médica residente de anestesiología procesada en el marco de la causa conocida como " Propofest " , que investiga el robo de propofol y otros medicamentos del hospital Italiano de Buenos Aires, reapareció inesperadamente en TikTok con una serie de videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales antes de ser eliminados.

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La joven utilizó su cuenta personal (@finilanusse) para publicar un breve descargo en el que intentó mostrarse cercana, agradeció el apoyo recibido y aseguró que confía en el avance de la Justicia.

“La justicia está trabajando. Yo confío en ese proceso y, con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando, eso seguro”, afirmó Lanusse en uno de los videos.

FINI LANUSSE HIZO UN DESCARGO EN TIKTOK Y LO BORRÓ AL TOQUE pic.twitter.com/aph4jsiorP

La aparición llamó la atención no solo por tratarse de la primera referencia pública de la médica al expediente judicial, sino también por el tono elegido. Lejos de una declaración formal o una entrevista periodística, optó por expresarse desde TikTok, en un formato íntimo.

“No puedo creer que esté haciendo este video por TikTok. Nunca me imaginé en la vida entera, pero sentía que, después de tanto ruido, estaba bueno aparecer un poco yo, mi voz, quién soy”, expresó la acusada frente a cámara.

En el mismo mensaje, Lanusse buscó despegarse de la imagen pública construida alrededor de la causa y aseguró que no se reconoce en la figura expuesta mediáticamente durante las últimas semanas. También explicó que no podía dar detalles específicos sobre el expediente ni responder sobre los cargos que enfrenta.

“Mientras tanto, intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión”, sostuvo.

La publicación se complementó con otro video que mostraba a la residente cantando “Real Friends”, tema de Camila Cabello asociado a letras sobre decepción y búsqueda de vínculos genuinos. El registro exhibía una escena relajada y familiar, muy distinta al clima de tensión que rodea la investigación judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agostini____/status/2053251700396351925?s=20&partner=&hide_thread=false Chicos fini lanusse esta en etapa de fingir demencia y SUBE TIK TOKS CANTANDO me estallo pic.twitter.com/67hFq2PcBm — Agostini (@agostini____) May 9, 2026

Sin embargo, el contenido duró poco tiempo en línea. Horas después de las publicaciones, Lanusse eliminó los videos y borró el resto del material disponible en su perfil, en medio de la repercusión que generó su reaparición digital.

La situación judicial de "Fini" Lanusse

La causa judicial sigue avanzando bajo fuerte atención pública. Días atrás, el juez Javier Sánchez Sarmiento confirmó el procesamiento de Lanusse y del anestesiólogo Hernán Boveri, además de ordenar un embargo por $30.929.520.

La defensa de la médica presentó posteriormente un pedido para revocar esa medida cautelar y cuestionó con dureza los fundamentos del procesamiento. Según el planteo judicial, no existirían pruebas directas que permitan sostener que Lanusse sustrajo medicación o retiró fármacos de manera irregular.

Quiénes son "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, los investigados en la causa de las "Propofest" "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, los investigados en la causa de las "Propofest" Gentileza

De acuerdo con el escrito citado por Infobae, los abogados argumentaron que la acusación se basa principalmente en testimonios indirectos y apreciaciones subjetivas, sin una reconstrucción precisa de los hechos investigados.

Además, remarcaron que ningún testigo declaró haber visto a la residente apropiarse de ampollas de propofol ni manipular medicamentos fuera de los procedimientos habituales.