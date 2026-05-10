Pronóstico en Mendoza: heladas matinales pero con ascenso de la temperatura para este lunes

La temperatura máxima en los próximos días superará los 20°C en el llano mendocino. El pronóstico extendido.

Se espera un lunes con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza.

Tras los vientos intensos y los días frescos, la temperatura en Mendoza ascenderá en las próximas jornadas. Sin embargo, aún restan las pronosticadas heladas matinales de este lunes, una muestra del frío del fin de semana.

En ese marco, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para este lunes: "Poca nubosidad con heladas y ascenso de la temperatura". En el sector de cordillera estará "poco nuboso en cordillera". En el llano la temperatura mínima rondaría los 3°C, mientras que la máxima se ubicaría en los 21°C.

El martes se espera un cielo "algo nublado" y con "ascenso de la temperatura". La temperatura máxima estimada para esa jornada es de 23°C. Con "poco cambio de la temperatura", el miércoles la máxima volvería a marcar 23°C.

En el caso del jueves se prevé inestabilidad en cordillera.