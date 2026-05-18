Ulpiano Suarez elevó un pedido formal a Sandra Pettovello por las personas en situación de calles

La Ciudad de Mendoza solicitó formalmente al Gobierno nacional que avance con políticas públicas urgentes destinadas a personas en situación de calle. El pedido surge en medio de un contexto social que las autoridades locales consideran cada vez más delicado.

El pedido fue realizado por el intendente Ulpiano Suarez , quien elevó una nota formal dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , para conocer cuáles serán las estrategias y acciones impulsadas desde Nación frente a esta problemática.

La solicitud se concretó dos meses después de la realización del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle , operativo federal que se desarrolló en Mendoza durante marzo. Ese censo, promovido por el Ministerio de Capital Humano, tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico integral sobre la situación de las personas que viven en extrema vulnerabilidad social en distintos puntos del país.

Desde la Municipalidad remarcaron que la capital mendocina tuvo una participación activa en el operativo mediante la coordinación territorial, el aporte de personal municipal y la logística necesaria para el desarrollo del relevamiento.

En los últimos días también se realizó una reunión entre representantes de los municipios de Capital , Godoy Cruz , Guaymallén , Las Heras , Maipú y Luján de Cuyo , junto a autoridades provinciales y referentes de la Iglesia. Durante ese encuentro se analizaron estrategias de trabajo articulado para abordar la problemática social y coordinar acciones conjuntas de asistencia y contención.

Según se informó, tanto la Provincia como los municipios manifestaron disposición para acompañar medidas integrales frente a una realidad que requiere respuestas coordinadas entre los distintos niveles del Estado.

La Ciudad pidió acciones concretas

Desde la gestión de Ulpiano Suarez señalaron que resulta indispensable que el diagnóstico surgido del relevamiento nacional se transforme rápidamente en políticas concretas y sostenidas. En ese sentido, el jefe comunal planteó la necesidad de contar con lineamientos claros por parte del Gobierno nacional para poder articular de manera eficiente los recursos y programas municipales.

La Municipalidad destacó además que, durante los últimos inviernos, la Ciudad sostuvo refugios para personas en situación de calle con recursos propios y apoyo del sector privado, como parte de una estrategia de contención social. El municipio insistió en la necesidad de avanzar con un abordaje interdisciplinario que permita responder a la creciente demanda social y garantizar asistencia integral a las personas más vulnerables.

Por ese motivo, desde Capital esperan una pronta respuesta institucional por parte de Nación que permita fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas estatales.