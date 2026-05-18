18 de mayo de 2026 - 22:17

Ulpiano Suarez elevó un pedido formal a Sandra Pettovello por las personas en situación de calles

Desde la comuna remarcaron la necesidad de articular acciones concretas entre Nación, Provincia y municipios frente a una problemática social cada vez más compleja.

Ulpiano Suarez solicitó a la Nación que avance urgente en políticas públicas para personas en situación de calle.

Ulpiano Suarez solicitó a la Nación que avance urgente en políticas públicas para personas en situación de calle.

Foto:

Prensa Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Ciudad de Mendoza solicitó formalmente al Gobierno nacional que avance con políticas públicas urgentes destinadas a personas en situación de calle. El pedido surge en medio de un contexto social que las autoridades locales consideran cada vez más delicado.

Leé además

Mendoza será sede de una feria agrícola y ganadera, Agro Invest, en 2027

Mendoza será sede de una feria agrícola y ganadera en 2027

Por Redacción Economía
Mensaje de Monseñor Colombo: La Navidad es la fiesta que nos llena de alegría

El Arzobispado de Mendoza desmintió "fake news" sobre supuestas sanciones desde el Vaticano

Por Redacción Sociedad

El pedido fue realizado por el intendente Ulpiano Suarez, quien elevó una nota formal dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para conocer cuáles serán las estrategias y acciones impulsadas desde Nación frente a esta problemática.

El reclamo tras el relevamiento nacional

La solicitud se concretó dos meses después de la realización del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, operativo federal que se desarrolló en Mendoza durante marzo. Ese censo, promovido por el Ministerio de Capital Humano, tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico integral sobre la situación de las personas que viven en extrema vulnerabilidad social en distintos puntos del país.

Desde la Municipalidad remarcaron que la capital mendocina tuvo una participación activa en el operativo mediante la coordinación territorial, el aporte de personal municipal y la logística necesaria para el desarrollo del relevamiento.

En los últimos días también se realizó una reunión entre representantes de los municipios de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo, junto a autoridades provinciales y referentes de la Iglesia. Durante ese encuentro se analizaron estrategias de trabajo articulado para abordar la problemática social y coordinar acciones conjuntas de asistencia y contención.

Según se informó, tanto la Provincia como los municipios manifestaron disposición para acompañar medidas integrales frente a una realidad que requiere respuestas coordinadas entre los distintos niveles del Estado.

La Ciudad pidió acciones concretas

Desde la gestión de Ulpiano Suarez señalaron que resulta indispensable que el diagnóstico surgido del relevamiento nacional se transforme rápidamente en políticas concretas y sostenidas. En ese sentido, el jefe comunal planteó la necesidad de contar con lineamientos claros por parte del Gobierno nacional para poder articular de manera eficiente los recursos y programas municipales.

La Municipalidad destacó además que, durante los últimos inviernos, la Ciudad sostuvo refugios para personas en situación de calle con recursos propios y apoyo del sector privado, como parte de una estrategia de contención social. El municipio insistió en la necesidad de avanzar con un abordaje interdisciplinario que permita responder a la creciente demanda social y garantizar asistencia integral a las personas más vulnerables.

Por ese motivo, desde Capital esperan una pronta respuesta institucional por parte de Nación que permita fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas estatales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Personas en situación de calle en Mendoza. 

Se duplicó la cifra de personas en situación de calle en Mendoza y piden acciones a Sandra Pettovello

Expertos del ANLIS Malbrán llegaron a Ushuaia para investigar una posible circulación de hantavirus.

Operativo: el Gobierno envió expertos a Ushuaia para investigar una posible circulación de hantavirus

Por Redacción Sociedad
Sorteo Quiniela de Mendoza de este lunes 18 de mayo. Foto ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 18 de mayo

Por Redacción
Pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes.

Buen tiempo en Mendoza pero con heladas matinales: el pronóstico para este martes

Por Redacción Sociedad