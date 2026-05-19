Se viene un temporal histórico en Argentina: alertan por lluvias intensas, ráfagas de 75 km/h y posibles inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por un temporal histórico que afectará diversas regiones de Argentina durante las próximas 72 horas . El fenómeno incluye ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y lluvias intensas con nubes negras que descargarán acumulados de hasta 20 milímetros en zonas específicas.

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El temporal ingresó por Ushuaia durante la mañana del domingo 17 de mayo. En esa región, los vientos del norte acompañaron una caída de agua de 10 milímetros iniciales, con temperaturas que oscilaron entre los 6 y 8 grados . Los especialistas climáticos advirtieron que el mal clima se prolongará hasta el miércoles con chubascos leves y una sensación térmica de apenas 4 grados .

El organismo oficial detalló que, aunque el epicentro se situó en el sur, varias localidades bonaerenses también registrarán condiciones adversas . Ciudades como Zárate, San Antonio de Areco, Merlo, Ezeiza y Cañuelas figuran en el mapa del fenómeno, junto con puntos críticos de la Costa Atlántica, Azul y Tandil . En estas zonas se esperan vientos inestables y acumulados de agua que podrían alcanzar registros históricos para el mes de mayo .

Científicos emitieron una alerta máxima adicional sobre la cordillera de los Andes debido a la intensidad del frente frío. El calentamiento del mar y la proximidad de un "Súper El Niño" activaron protocolos de emergencia ante la posibilidad de lluvias históricas que superen los promedios estacionales. Las ráfagas en algunas zonas costeras podrían alcanzar incluso los 75 kilómetros por hora , agravando el peligro por posibles daños materiales.

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Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana

En contraste con el panorama del interior y el sur, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un escenario climático radicalmente distinto. El SMN informó que no se esperan precipitaciones en la capital durante toda la semana. El lunes 18 de mayo la temperatura se mantuvo entre los 5 y 17 grados, mientras que para el martes 19 se prevé un cielo completamente despejado con una máxima de 18 grados.

El miércoles 20 la nubosidad aumentará en CABA, pero sin riesgo de tormentas, manteniendo máximas de 16 grados. Para el jueves 21 y viernes 22, el pronóstico indica la persistencia de días fríos con mínimas de 6 grados y cielos nuevamente despejados hacia el cierre de la semana laboral. Esta disparidad regional ocurre mientras otras zonas del país se preparan para lo que algunos especialistas han denominado como "la tormenta del siglo".

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Emergencia climática y contexto en las zonas afectadas

Los indicadores financieros del lunes 18 de mayo operaron bajo la sombra de estas noticias climáticas. Mientras el dólar blue cotizaba a 1.415 pesos, las autoridades de las zonas afectadas iniciaron recorridas para verificar la asistencia en barrios vulnerables. El temporal de 72 horas marca un hito en los registros pluviométricos del año 2026 en el extremo sur del continente.